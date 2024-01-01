О нас

Председательство в ГУАМ перешло к Азербайджану

Председательство в ГУАМ перешло к Азербайджану Председательство в ГУАМ перешло от Украины к Азербайджану.
Внешняя политика
1 января 2024 г. 03:00
Председательство в ГУАМ перешло к Азербайджану

Председательство в ГУАМ перешло от Украины к Азербайджану.

Как напоминает Report, соответствующее решение было принято на заседании организации 1 декабря 2023 года.

В ходе упомянутой встречи Совета национальных координаторов также были рассмотрены итоги председательства Украины в ГУАМ и приоритеты председательства Азербайджана.

В период председательства Украины в 2023 году приоритетными направлениями в деятельности ГУАМ были суверенитет и территориальная целостность государств-членов организации, создание новых экономических возможностей, развитие торговли между европейскими и азиатскими рынками, содействие полноценному функционированию зоны свободной торговли, взаимодействие с Европейской Комиссией по вопросам транспортного коридора ГУАМ и упрощение таможенных процедур.

В течение последнего председательства Азербайджана в организации (2020 год) приоритетными направлениями были энергетическая безопасность, транспорт и торговый оборот.

Отметим, что Организа́ция за демократию и экономическое развитие (ГУАМ) создана 10 октября 1997 года. Главным учредительным документом организации является совместное коммюнике, подписанное лидерами четырех стран в Страсбурге. Азербайджан председательствовал в ГУАМ в 2007-2008, 2012, 2016 и 2020 годах.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bu gündən GUAM-a sədrlik Azərbaycana keçib

Самое читаемое

В Гаджигабульском районе найдены человеческие останки
В Гаджигабульском районе найдены человеческие останки
25 декабря 2023 г. 15:56
Эксперт: Запад пытается оказать давление на Вучича
Эксперт: Запад пытается оказать давление на Вучича
26 декабря 2023 г. 18:12
Хосейн Амир Абдоллахиан посетит Армению
Хосейн Амир Абдоллахиан посетит Армению
26 декабря 2023 г. 22:25
Фаиг Гараев вновь назначен главным тренером сборной Азербайджана по волейболу
Фаиг Гараев вновь назначен главным тренером сборной Азербайджана по волейболу
27 декабря 2023 г. 10:37
Продажи на валютных аукционах в Азербайджане сократились на 25%
Продажи на валютных аукционах в Азербайджане сократились на 25%
28 декабря 2023 г. 12:53
Истребители НАТО за год более 300 раз вылетали на перехват военных самолетов РФ
Истребители НАТО за год более 300 раз вылетали на перехват военных самолетов РФ
29 декабря 2023 г. 16:02
Установлена личность погибшего в ДТП в Джалилабадском районе
Установлена личность погибшего в ДТП в Джалилабадском районе
30 декабря 2023 г. 10:15
В контейнеровоз компании Maersk попала ракета в Красном море
В контейнеровоз компании Maersk попала ракета в Красном море
31 декабря 2023 г. 07:52
Произошли задержки в движении поездов Сумгайыт-Баку
Произошли задержки в движении поездов Сумгайыт-Баку
25 декабря 2023 г. 09:50
В Гяндже ветер повалил на кладбище крупные деревья, повреждены надгробия
ФотоВ Гяндже ветер повалил на кладбище крупные деревья, повреждены надгробия
25 декабря 2023 г. 12:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi