Председательство в ГУАМ перешло к Азербайджану

Председательство в ГУАМ перешло от Украины к Азербайджану.

Председательство в ГУАМ перешло от Украины к Азербайджану.

Как напоминает Report , соответствующее решение было принято на заседании организации 1 декабря 2023 года.

В ходе упомянутой встречи Совета национальных координаторов также были рассмотрены итоги председательства Украины в ГУАМ и приоритеты председательства Азербайджана.

В период председательства Украины в 2023 году приоритетными направлениями в деятельности ГУАМ были суверенитет и территориальная целостность государств-членов организации, создание новых экономических возможностей, развитие торговли между европейскими и азиатскими рынками, содействие полноценному функционированию зоны свободной торговли, взаимодействие с Европейской Комиссией по вопросам транспортного коридора ГУАМ и упрощение таможенных процедур.

В течение последнего председательства Азербайджана в организации (2020 год) приоритетными направлениями были энергетическая безопасность, транспорт и торговый оборот.

Отметим, что Организа́ция за демократию и экономическое развитие (ГУАМ) создана 10 октября 1997 года. Главным учредительным документом организации является совместное коммюнике, подписанное лидерами четырех стран в Страсбурге. Азербайджан председательствовал в ГУАМ в 2007-2008, 2012, 2016 и 2020 годах.