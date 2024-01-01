Председательство в ГУАМ перешло к Азербайджану

Председательство в ГУАМ перешло от Украины к Азербайджану.
Как напоминает
В ходе упомянутой встречи Совета национальных координаторов также были рассмотрены итоги председательства Украины в ГУАМ и приоритеты председательства Азербайджана.
В период председательства Украины в 2023 году приоритетными направлениями в деятельности ГУАМ были суверенитет и территориальная целостность государств-членов организации, создание новых экономических возможностей, развитие торговли между европейскими и азиатскими рынками, содействие полноценному функционированию зоны свободной торговли, взаимодействие с Европейской Комиссией по вопросам транспортного коридора ГУАМ и упрощение таможенных процедур.
В течение последнего председательства Азербайджана в организации (2020 год) приоритетными направлениями были энергетическая безопасность, транспорт и торговый оборот.
Отметим, что Организа́ция за демократию и экономическое развитие (ГУАМ) создана 10 октября 1997 года. Главным учредительным документом организации является совместное коммюнике, подписанное лидерами четырех стран в Страсбурге. Азербайджан председательствовал в ГУАМ в 2007-2008, 2012, 2016 и 2020 годах.