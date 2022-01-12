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Председательство Польши в ОБСЕ озабочено провокацией Армении на границе с Азербайджаном

Председательство Польши в ОБСЕ озабочено провокацией Армении на границе с Азербайджаном Действующее председательство Польши в ОБСЕ выражает глубокую озабоченность в связи с провокацией Армении на границе с Азербайджаном и тем, что это насилие привело к жертвам.​
Внешняя политика
12 января 2022 г. 17:31
Председательство Польши в ОБСЕ озабочено провокацией Армении на границе с Азербайджаном

Председательство Польши в ОБСЕ выражает глубокую озабоченность в связи с провокацией Армении на границе с Азербайджаном и тем, что это насилие привело к жертвам.​

Об этом передает Report со ссылкой на пресс-службу ОБСЕ.

"Мы призываем воздержаться от применения силы и продолжить конструктивный политический диалог, начатый недавно. Польша, как председатель в ОБСЕ, привержена сотрудничеству с партнерами в целях возобновления и укрепления усилий, направленных на установление прочного мира и содействие устойчивому развитию в регионе", - говорится в сообщении.

В результате очередной провокации, совершенной вооруженными силами Армении в полдень 11 января на Кяльбаджарском направлении азербайджано-армянской государственной границы, погиб военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы Назаров Аяз Азер оглу.

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Версия на английском языке OSCE concerned about Armenian provocation on border with Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ATƏT sədri Azərbaycan-Ermənistan sərhədindəki son insidentlərlə bağlı bəyanat yayıb 

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