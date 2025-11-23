Азербайджану и Норвегии на COP30 предоставлен мандат для переговоров по Парижскому соглашению

В бразильском городе Белем прошла 30-я сессия Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP30), а 6–7 ноября – Саммит лидеров сессии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана.

На Саммите лидеров Азербайджан представляла делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой. Спикер парламента выступила с заявлением от имени Азербайджана и провела ряд двусторонних встреч с руководителями различных стран.

В день официального открытия COP30 председательство в Конференции было передано от Азербайджанской Республики Бразилии. Председатель COP29, представитель Президента Азербайджанской Республики по климатическим вопросам Мухтар Бабаев в ходе открывающей сессии COP30 выступил с докладом о исторических результатах COP29, прошедшего в Баку в прошлом году, а также о деятельности страны в период председательства в Конференции. М. Бабаев также участвовал и выступал на ряде мероприятий COP30 в качестве председателя COP29, проводил двусторонние встречи с руководителями других делегаций.

В обоих сегментах COP30 участвовала также делегация Министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана. В рамках конференции представители МИД были привлечены к переговорам по проектам решений, которые планировалось принять по итогам мероприятия. Азербайджану было поручено проведение переговоров и согласование двух ключевых документов.

В рамках полномочий, предоставленных председателем COP30 Андре ду Лаго заместителю министра иностранных дел Азербайджана Ялчину Рафиеву и заместителю министра иностранных дел Бразилии Маурисиу Лириу для проведения переговоров между странами-кандидатами на проведение COP31 - Турцией и Австралией, - после 12 дней интенсивных консультаций было принято решение о передаче права проведения COP31 Турции.

Кроме того, по поручению председателя COP30 представители Азербайджана и Норвегии получили мандат на руководство процессом согласования документов по Глобальному обзору (Global Stocktake - GST) Парижского соглашения и проведение межгосударственных переговоров. Со стороны Азербайджана этот процесс возглавил заместитель министра иностранных дел Ялчин Рафиев, со стороны Норвегии - министр климата и окружающей среды Андреас Бьелланд Эриксен.

В результате переговоров Азербайджан и Норвегия представили свои рекомендации по возможным проектам решений председательству COP31 в Бразилии, что способствовало принятию соответствующих документов.

Делегация МИДа также провела пять мероприятий по инициативам в рамках Программы действий председателя COP29 в сферах мира и миграции, водных ресурсов, здравоохранения, городов и прозрачности в климатической сфере. Кроме того, азербайджанская делегация поддержала организацию ряда мероприятий, связанных с инициативами в области возобновляемой энергии, водорода и сельского хозяйства.

Помимо этого, в соответствии с решением о Бакинской финансовой цели, принятом в рамках COP29, Азербайджан и Бразилия подготовили и представили на COP30 "Дорожную карту от Баку до Белена", направленную на повышение глобального климатического финансирования до 1,3 триллиона долларов США.