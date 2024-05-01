Председатель УМК призвал к совместной борьбе с пропагандой радикализма и исламофобии

В рамках VI Всемирного форума межкультурного диалога в Баку проходит пленарная сессия на тему "Укрепление доверия через межрелигиозный диалог".

В рамках VI Всемирного форума межкультурного диалога в Баку проходит пленарная сессия на тему "Укрепление доверия через межрелигиозный диалог".

Как сообщает Report, выступивший на сессии председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) Аллахшукюр Пашазаде подчеркнул важность борьбы с пропагандой радикализма, антисемитизма, исламофобии и христианафобии.

Пашазаде отметил, что все религии осуждают осквернение, разрушение святынь, сожжение священного Корана в некоторых европейских странах. По его словам, совместная борьба с подобными явлениями будет более эффективной.

Выступивший на заседании верховный представитель Альянса цивилизаций ООН Мигель Анхель Моратинос в свою очередь подчеркнул, что угроза терроризма во всем мире вызывает обеспокоенность. Он предложил составить карты мест религиозного поклонения и обеспечить их охрану.