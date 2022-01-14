Председатель УМК посетил восстановленные Фондом Гейдара Алиева памятники в Ватикане и Риме

Делегация во главе с председателем Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде посетила отреставрированные при участии Фонда Гейдара Алиева памятники в Ватикане и Риме.

Делегация во главе с председателем Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде посетила отреставрированные при участии Фонда Гейдара Алиева памятники в Ватикане и Риме.

Как сообщает Report, шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде ознакомился с базиликой Святого Петра и отреставрированной работой всемирно известного итальянского скульптора Микеланджело.

Базилика Святого Петра - один из самых известных образцов архитектуры итальянского Возрождения и одна из крупнейших церквей в мире. В церкви похоронен святой Петр, считающийся первым Папой Римским. Это также известное святое место для религиозных церемоний. Поэтому здесь со времен раннего христианства похоронены большинство пап Римских.

Делегация посмотрела барельеф "Встреча Папы Римского Льва I и императора гуннов Аттилы", восстановленный при финансовой поддержке Фонда Гейдара Алиева.

В соответствии с соглашением, подписанным между Фондом Гейдара Алиева и церковью Святого Петра в феврале 2019 года, реставрационные работы барельефа "Встреча Папы Римского Льва I и императора гуннов Аттилы" были завершены в 2020 году. Это один из проектов Фонда Гейдара Алиева, который вносит важный вклад в защиту мирового культурного, исторического и религиозного наследия, развитие межкультурных и межрелигиозных связей.

Проекты, реализуемые Фондом Гейдара Алиева, высоко оцениваются Святым престолом. Эти проекты свидетельствуют о значении, которое наша страна придает религиозно-культурным памятникам общечеловеческого значения. Все это укрепляет позицию и место Азербайджана в мире как страны, приверженной и продвигающей мультикультурные ценности, а также ее роль в налаживании межрелигиозного диалога.

Затем председатель Управления мусульман Кавказа ознакомился с новым музеем катакомб Святого Себастьяна в Риме, созданным при поддержке Фонда Гейдара Алиева, и отреставрированными саркофагами.

Было сообщено, что реставрационные работы катакомб Святого Себастьяна начались в 2016 году при поддержке Фонда Гейдара Алиева. 26 сентября 2018 года Первый вице-президент Азербайджанской Республики, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева приняла участие в церемонии открытия катакомб.

В настоящее время в музее представлены 150 саркофагов или экспонаты из их фрагментов, отреставрированных при поддержке Фонда Гейдара Алиева. Катакомбы Святого Себастьяна, названного в честь римского полководца Себастьяна, погибшего в III веке нашей эры, расположены в четырехэтажной гробнице. До IX века катакомбы хранились в этой гробнице, затем были перевезены в церковь Святого Себастьяна, которые в настоящее хранятся там.