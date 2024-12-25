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Председатель Президиума Боснии и Герцеговины выразила соболезнования президенту Азербайджана

Председатель Президиума Боснии и Герцеговины выразила соболезнования президенту Азербайджана Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович направила письмо с соболезнованиями президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с крушением пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний" в Актау.
Внешняя политика
25 декабря 2024 г. 20:54
Председатель Президиума Боснии и Герцеговины выразила соболезнования президенту Азербайджана

Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович направила письмо с соболезнованиями президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с крушением пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний" в Актау.

Как передает Report, в письме, направленном в адрес Ильхама Алиева, говорится:

"Ваше превосходительство.

С чувством глубокой скорби восприняла известие о трагическом крушении самолета, в результате которого погибли граждане Азербайджана. В эти тяжелые минуты от имени народа Боснии и Герцеговины и от себя лично выражаю Вам глубокие соболезнования.

Разделяем горе семей и близких погибших, а также всего азербайджанского народа. Да упокоит Всевышний души погибших в результате трагедии, желаем пострадавшим полного выздоровления.

Выражаем Вам глубокое почтение и поддержку".

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Версия на азербайджанском языке Bosniya və Herseqovinanın Rəyasət Heyətinin Sədri Azərbaycan Prezidentinə başsağlığı ünvanlayıb

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