Председатель Президиума Боснии и Герцеговины выразила соболезнования президенту Азербайджана

Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович направила письмо с соболезнованиями президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с крушением пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний" в Актау.

Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович направила письмо с соболезнованиями президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с крушением пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний" в Актау.

Как передает Report, в письме, направленном в адрес Ильхама Алиева, говорится:

"Ваше превосходительство.

С чувством глубокой скорби восприняла известие о трагическом крушении самолета, в результате которого погибли граждане Азербайджана. В эти тяжелые минуты от имени народа Боснии и Герцеговины и от себя лично выражаю Вам глубокие соболезнования.

Разделяем горе семей и близких погибших, а также всего азербайджанского народа. Да упокоит Всевышний души погибших в результате трагедии, желаем пострадавшим полного выздоровления.

Выражаем Вам глубокое почтение и поддержку".