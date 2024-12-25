Председатель Президиума Боснии и Герцеговины выразила соболезнования президенту Азербайджана

Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович направила письмо с соболезнованиями президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с крушением пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний" в Актау.
Как передает Report, в письме, направленном в адрес Ильхама Алиева, говорится:
"Ваше превосходительство.
С чувством глубокой скорби восприняла известие о трагическом крушении самолета, в результате которого погибли граждане Азербайджана. В эти тяжелые минуты от имени народа Боснии и Герцеговины и от себя лично выражаю Вам глубокие соболезнования.
Разделяем горе семей и близких погибших, а также всего азербайджанского народа. Да упокоит Всевышний души погибших в результате трагедии, желаем пострадавшим полного выздоровления.
Выражаем Вам глубокое почтение и поддержку".