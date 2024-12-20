Председатель правительства РФ поздравил президента Азербайджана

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю дня его рождения.

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю дня его рождения.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович,

От имени правительства Российской Федерации и от себя лично передаю Вам сердечные поздравления с Днем рождения.

Хотел был отметить Ваш значимый вклад в развитие российско-азербайджанских отношений, основанных на принципах дружбы, партнерства и союзничества. Во исполнение решений, принятых на высшем уровне, ведется большая созидательная работа в целях расширения торгово-экономического, научно-технического и культурно-гуманитарного взаимодействия, продвижения крупных совместных проектов в различных областях.

Убежден, что дальнейшее углубление практической кооперации, реализация новых взаимовыгодных инициатив в полной мере отвечают интересам Российской Федерации и Азербайджанской Республики.

С теплотой вспоминаю нашу встречу 13 ноября 2024 года в Баку. Буду рад продолжить наше откровенное и конструктивное общение.

От души желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, доброго здоровья, счастья и новых успехов в Вашей ответственной государственной деятельности".