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Председатель парламента Турции Мустафа Шентоп приезжает в Азербайджан

Председатель парламента Турции Мустафа Шентоп приезжает в Азербайджан Завтра председатель Великого национального собрания Турции (ВНСТ) Мустафа Шентоп прибудет с визитом в Азербайджан.
Внешняя политика
25 июля 2021 г. 13:32
Председатель парламента Турции Мустафа Шентоп приезжает в Азербайджан
Мустафа Шентоп

Завтра председатель Великого национального собрания Турции (ВНСТ) Мустафа Шентоп прибудет с визитом в Азербайджан.

Как передает Report со ссылкой на информационное агентство "Anadolu", председатель ВНСТ примет участие в первой встрече глав парламентов Азербайджана, Пакистана и Турции, которая состоится в Баку.

В ходе встречи, которая состоится 27 июля, будет подписана Бакинская декларация.

Перед заседанием спикеров парламентов примет президент Ильхам Алиев. М.Шентоп посетит могилу общенационального лидера Гейдара Алиева, Аллею шехидов и Мемориал турецких воинов в Баку.

На следующий день запланирована встреча спикера ВНСТ с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Azərbaycana gəlir

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