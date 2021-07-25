Председатель парламента Турции Мустафа Шентоп приезжает в Азербайджан

Завтра председатель Великого национального собрания Турции (ВНСТ) Мустафа Шентоп прибудет с визитом в Азербайджан.

Завтра председатель Великого национального собрания Турции (ВНСТ) Мустафа Шентоп прибудет с визитом в Азербайджан.

Как передает Report со ссылкой на информационное агентство "Anadolu" , председатель ВНСТ примет участие в первой встрече глав парламентов Азербайджана, Пакистана и Турции, которая состоится в Баку.

В ходе встречи, которая состоится 27 июля, будет подписана Бакинская декларация.

Перед заседанием спикеров парламентов примет президент Ильхам Алиев. М.Шентоп посетит могилу общенационального лидера Гейдара Алиева, Аллею шехидов и Мемориал турецких воинов в Баку.

На следующий день запланирована встреча спикера ВНСТ с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.