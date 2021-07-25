Председатель парламента Турции Мустафа Шентоп приезжает в Азербайджан

Завтра председатель Великого национального собрания Турции (ВНСТ) Мустафа Шентоп прибудет с визитом в Азербайджан.
Как передает Report со ссылкой на информационное агентство
В ходе встречи, которая состоится 27 июля, будет подписана Бакинская декларация.
Перед заседанием спикеров парламентов примет президент Ильхам Алиев. М.Шентоп посетит могилу общенационального лидера Гейдара Алиева, Аллею шехидов и Мемориал турецких воинов в Баку.
На следующий день запланирована встреча спикера ВНСТ с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.