Председатель парламента Пакистана предложил создать в Исламабаде Азербайджано-турецкий культурный центр

“Поздравляю азербайджанский народ с победой, одержанной в ходе 44-дневной войны".

“Поздравляю азербайджанский народ с победой, одержанной в ходе 44-дневной войны".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Национального собрания Пакистана Асад Кайсер во время выступления на первой трехсторонней встрече председателей парламентов Азербайджана, Турции и Пакистана.

"Приятно, что наш флаг развевался среди флагов Азербайджана и Турции. Освобождение оккупированных территорий далось нелегко. Однако, несмотря на все трудности, в итоге была одержана победа. Да упокоит Всевышний души всех шехидов.

Я рад принимать участие во встрече в Баку. Эта встреча - большая возможность для нас. У меня несколько предложений. В Азербайджанском университете языков создан Пакистанский культурный центр. Я бы предложил создать Азербайджано-турецкий культурный центр и в Исламабаде. Необходимо расширить сотрудничество в области культуры, образования и науки”, - отметил А.Кайсер.