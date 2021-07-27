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Председатель парламента Пакистана предложил создать в Исламабаде Азербайджано-турецкий культурный центр

Председатель парламента Пакистана предложил создать в Исламабаде Азербайджано-турецкий культурный центр “Поздравляю азербайджанский народ с победой, одержанной в ходе 44-дневной войны".
Внешняя политика
27 июля 2021 г. 16:34
Председатель парламента Пакистана предложил создать в Исламабаде Азербайджано-турецкий культурный центр
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“Поздравляю азербайджанский народ с победой, одержанной в ходе 44-дневной войны".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Национального собрания Пакистана Асад Кайсер во время выступления на первой трехсторонней встрече председателей парламентов Азербайджана, Турции и Пакистана.

"Приятно, что наш флаг развевался среди флагов Азербайджана и Турции. Освобождение оккупированных территорий далось нелегко. Однако, несмотря на все трудности, в итоге была одержана победа. Да упокоит Всевышний души всех шехидов.

Я рад принимать участие во встрече в Баку. Эта встреча - большая возможность для нас. У меня несколько предложений. В Азербайджанском университете языков создан Пакистанский культурный центр. Я бы предложил создать Азербайджано-турецкий культурный центр и в Исламабаде. Необходимо расширить сотрудничество в области культуры, образования и науки”, - отметил А.Кайсер.

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Версия на английском языке Pakistan Parliament Speaker proposes to establish Azerbaijani-Turkish Cultural Center in Islamabad
Версия на азербайджанском языке Pakistan parlamentinin sədri İslamabadda Azərbaycan-Türkiyə Mədəniyyət Mərkəzinin yaradılmasını təklif edib

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