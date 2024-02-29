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Председатель парламента и министр культуры Марокко посетят Азербайджан

Председатель парламента и министр культуры Марокко посетят Азербайджан В Азербайджан приглашены председатель палаты советников парламента Марокко Наам Мияра и министр по делам молодежи, культуры и связи Марокко Мохаммед Мехди Бенсаид.
Внешняя политика
29 февраля 2024 г. 17:32
Председатель парламента и министр культуры Марокко посетят Азербайджан

В Азербайджан приглашены председатель палаты советников парламента Марокко Наам Мияра и министр по делам молодежи, культуры и связи Марокко Мохаммед Мехди Бенсаид.

Об этом в интервью Report сообщил посол Азербайджана в Марокко, постоянный представитель при ИСЕСКО Назим Самедов.

Он отметил, что прошлый год был насыщен визитами, и в этом году запланированы определенные взаимные поездки:

"В 2023 году министр иностранных дел Джейхун Байрамов, спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, омбудсмен Сабина Алиева, министр культуры Адиль Керимли, председатель Центрального банка Талех Казымов, заместитель председателя Милли Меджлиса Адиль Алиев, представители 10 центральных органов исполнительной власти совершили визит в Марокко для участия во 2-м заседании межправительственной комиссии. В прошлом году в Азербайджан совершили визит такие официальные лица Марокко, как председатель палаты представителей страны Рашид Талби Эль-Алами, министр солидарности, социальной интеграции и семьи Ааватиф Хайар и другие".

Дипломат сообщил, что в этом году запланированы визиты в Марокко руководителя "АЗЕРТАДЖ" Вугара Алиева, руководителя Аудиовизуального совета Исмета Саттарова и исполнительного директора Агентства развития медиа Ахмеда Исмаилова.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.

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Версия на азербайджанском языке Mərakeş parlamentinin sədri və mədəniyyət naziri Azərbaycana səfər edəcək

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