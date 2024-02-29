Посол: Гендиректор ИСЕСКО направил в Азербайджан пакет предложений по СОР29

Установление дипломатических отношений между Азербайджаном и Марокко приходится на 90-е годы прошлого века. Эти дипломатические отношения еще более укрепились с открытием в 2006 году посольства Азербайджана в Марокко, а в 2008 году - посольства Марокко в

Установление дипломатических отношений между Азербайджаном и Марокко приходится на 90-е годы прошлого века. Они стали далее укрепляться с открытием в 2006 году посольства Азербайджана в Марокко, а в 2008 - дипредставительства этой страны в Баку. С этого периода сотрудничество между двумя странами развивается по восходящей.

В Марокко - место слияния цивилизаций, где также находится штаб-квартира Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО), членом которого Азербайджан является с 1991 года. В рамках этой организации ряд образцов культурного наследия Азербайджана был включен в список наследия исламского мира. В Азербайджане при поддержке ИСЕСКО был проведен ряд международных мероприятий. А культурной столицей исламского мира на 2024 год стала освобожденная Шуша - культурная столица Азербайджана.

Представляем вашему вниманию интервью Report с послом Азербайджана в Марокко, постоянным представителем при ИСЕСКО Назимом Самедовым, который рассказал об отношениях между двумя странами, планах по дальнейшему развитию сотрудничества, а также про взаимоотношениям с ИСЕСКО.

- Вы уже больше года воглавляете посольство Азербайджана в Марокко. В первую очередь хотели бы узнать какое впечатление произвела на вас эта страна?

- Я в Марокко почти полтора года, и могу сказать только хорошее. Эта страна осуществляет дружественную политику в отношении Азербайджана, всегда поддерживала нашу страну, и эта поддержка взаимна. С марокканскими партнерами ведется конструктивный диалог, соответствующий интересам обеих стран.

- Марокко исторически было местом слияния цивилизаций. Как это повлияло на культуру Марокко?

- Марокко - страна с очень древней, богатой историей и культурой, многовековая монархия, основанная на исторических традициях и национальных ценностях.

На протяжении истории столицей это страны были разные города - Фес, Марракеш, Рабат. Поэтому название странызвучит по-разному на разных языках. Например, мы называем эту страну "Маракеш", а турки называют ее "Фас" (от города Фес).

Все эти три города очень своеобразны. Фес можно назвать культурной столицей страны, который известен изделиями ручной работы. В Фесе находится Университет Аль-Карауин, старейший университет в мире (основан в 859 году).

Марракеш - туристический центром Марокко, сюда круглогодично едут миллионы туристов. Что касается нынешней столицы Рабата, то это зеленый и правильно спланированный город. Я рекомендовал бы азербайджанским туристам посетить все эти три города.

- На каком уровне на сегодняшний день двустороннее сотрудничество между Азербайджаном и Марокко? В какой сфере больше всего обе страны заинтересованы в сотрудничестве? Каков объем двустороннего товарооборота?

- Отношения Азербайджана и Марокко развиваются позитивно. Визит общенационального лидера Гейдара Алиева в Касабланку в 1994 году и его встреча с тогдашним королем Хасаном II заложили основу для этих дружеских и партнерских отношений.

Хотя торговый оборот между двумя странами невысок, существует взаимный интерес к экономическому сотрудничеству. Роль нашего посольства заключается в том, чтобы этот интерес перерос в конкретные дела. Для обеих сторон интересными сферами являются туризм, энергетика, ВИЭ, водный сектор, взаимные инвестиции. Между странами действует межправительственная комиссия, последнее заседание которой состоялось в Рабате в прошлом году.

В феврале 2023 года в Марокко побывала делегация AZPROMO (Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана), а в ноябре прошел первый Азербайджано-марокканский бизнес-форум. В этом году также запланирован ряд мероприятий и визитов.

- Хотелось бы спросить об азербайджанской общине в Марокко. Сколько человек в настоящее время она насчитывает, как с ней взаимодействует посольство? Организуются ли встречи, специальные мероприятия? Взаимодействуете ли вы в целом с азербайджанской диаспорой в Марокко?

- Азербайджанская община в Марокко немногочисленна и в основном включает членов смешанных семей, работающих в ИСЕСКО и посольстве наших соотечественников и членов их семей, азербайджанцев, занимающихся бизнесом. Общее число азербайджанцев не превышает 35 человек.

Посольство совместно с диаспорой проводит Новруз, 31 декабря - День солидарности азербайджанцев мира и другие мероприятия. В азербайджанскую диаспору можно включить и марокканцев, которые в свое время учились и работали в Азербайджане, работа с ними является приоритетом нашего посольства.

- В 2015 году на факультете литературы и гуманитарных наук Университета Мухаммеда V в Рабате начали преподавать азербайджанский язык, цивилизацию и культуру. Продолжается ли обучение по этой дисциплине? На каком уровне интерес к азербайджанскому языку?

- Все верно, такой проект был, но, к сожалению, он просуществовал всего два года. С нашей стороны готовятся предложения по новому более устойчивому проекту, которые будут направлены на рассмотрение в Баку. Интерес к азербайджанскому языку связан в основном с малочисленной азербайджанской общиной, проживающей в Марокко. В ближайшие годы совместно с соответствующими государственными структурами планируется провести определенную работу, связанную с преподаванием азербайджанского языка.

- Вы также являетесь постоянным представителем Азербайджана при ИСЕСКО. Какие проекты были реализованы в период вашей деятельности при совместной организации Азербайджана и ИСЕСКО, что еще планируется реализовать?

- Наше сотрудничество с ИСЕСКО также является приоритетом. Сотрудничество развивается очень динамично, многие проекты уже реализованы совместно, другие находятся в стадии реализации. В первую очередь хотелось бы отметить политическую поддержку, которая была оказана этой организацией Азербайджану. Генеральный директор ИСЕСКО Салим аль-Малик посетил освобожденные территории в 2021 году после Второй Карабахской войны, продемонстрировав свою решительную поддержку нашей стране.

В 2024 году Шуша была объявлена культурной столицей исламского мира. В этом контексте предполагается проводить множество мероприятий в течение года. Азербайджанская инициатива проект A-Hub accelerator также поддерживается ИСЕСКО.

3 октября 2023 года во время 74-го Международного астронавтического конгресса в Университете ADA совместно с ИСЕСКО была проведена программа Youth Dialogues. В этом году в Баку пройдет VI Всемирный форум межкультурного диалога. ИСЕСКО является одним из главных соорганизаторов в организации этого форума. В настоящее время в ИСЕСКО работают три азербайджанца.

- В период оккупации памятники культуры на освобожденных территориях Азербайджана были практически полностью разрушены армянами, они пытались уничтожить культурное наследие Карабаха. Какие работы в настоящее время проводит ИСЕСКО по изучению этих разрушенных памятников?

- В 2022 году ИСЕСКО направила на освобожденные земли миссию международных экспертов по изучению состояния культурного наследия Азербайджана. Отчет, подготовленный экспертами по итогам этого, в настоящее время изучается международными судами. После антитеррористических мероприятий в сентябре 2023 года мы обратились в ИСЕСКО с просьбой направить в регион вторую миссию, и в ближайшие месяцы вторая миссия международных экспертов начнет свою работу здесь.

- Какие еще образцы культурного наследия Азербайджана могут быть включены в список наследия исламского мира? Проводятся ли в настоящее время какие-либо исследования для этого?

-15 образцов культурного наследия Азербайджана уже включены в список наследия исламского мира, 10 из них - в декабре 2023 года. Из них три являются образцами материального наследия, 12 - нематериального. В настоящее время Министерство культуры Азербайджана ведет работу над очередными номинациями, информация о них будет предоставлена ​​общественности через определенное время.

- В этом году Азербайджан примет 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата. Какое место занимает энергетическое сотрудничество между Азербайджаном и Марокко? Какие официальные лица из Марокко, примут участие в COP29?

- Учитывая, что в Азербайджане пройдет такое важное международное мероприятие, как COP29, правительство Марокко и ИСЕСКО проявляют интерес к этому. Через несколько дней между двумя странами состоится встреча высокопоставленных лиц. В 2016 году в Марокко прошел COP22, этот опыт этой может быть нам интересен. На этой встрече также будут обсуждаться перспективы двустороннего сотрудничества.

Генеральный директор ИСЕСКО направил азербайджанской стороне пакет предложений по COP29. В настоящее время эти предложения изучаются, и я надеюсь, что определенные проекты будут реализованы в этом году совместно с ИСЕСКО. В этом году на COP29 в Баку ожидается самый высокий уровень участия как стран, так и международных организаций.

- Ожидаются ли в ближайшее время визиты государственных официальных лиц в Азербайджан или Марокко?

- Да. Прошлый год был насыщен визитами, и в этом году запланированы определенные взаимные поездки. В 2023 году министр иностранных дел Джейхун Байрамов, спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, омбудсмен Сабина Алиева, министр культуры Адиль Керимли, председатель Центрального банка Талех Казымов, заместитель председателя Милли Меджлиса Адиль Алиев, представители 10 центральных органов исполнительной власти совершили визит в Марокко для участия во 2-м заседании межправительственной комиссии.

В прошлом году в Азербайджан совершили визит такие официальные лица Марокко, как председатель палаты представителей страны Рашид Талби Эль-Алами, министр солидарности, социальной интеграции и семьи Ааватиф Хайар и другие.

В этом году запланированы визиты в Марокко руководителя "АЗЕРТАДЖ" Вугара Алиева, руководителя Аудиовизуального совета Исмета Саттарова и исполнительного директора Агентства развития медиа Ахмеда Исмаилова. А в Азербайджан были приглашены председатель палаты советников парламента Марокко Наам Мияра и министр по делам молодежи, культуры и связи Марокко Мохаммед Мехди Бенсаид