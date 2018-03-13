Председатель парламента Черногории: Инициатива создания нового Шелкового пути станет катализатором развития региона

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Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ "Инициатива создания нового Шелкового пути станет катализатором развития региона. Наша задача - создать такую среду, когда Шелковый путь будет рентабельным как для Востока , так и для Запада".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Парламента Черногории Иван Брайович, , выступая на проходящей в Баку международной конференции Группы поддержки Шелкового пути Парламентской ассамблеи ОБСЕ на тему "Роль парламентариев в развитии экономического сотрудничества и культурных связей вдоль Шелкового пути ".

Он отметил, что для этого должны быть заинтересованы все, и необходимо не останавливаться на достигнутом, а добиваться более качественной работы.

По мнению председателя парламента Черногории, этому помогут дальнейшие всесторонние диалоги.

"Необходимо смотреть в будущее и создавать доверие для дальнейшего диалога", - подчеркнул Брайович.