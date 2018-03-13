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    Председатель парламента Черногории: Инициатива создания нового Шелкового пути станет катализатором развития региона

    Нужно создать такую среду, когда Шелковый путь будет рентабельным как для Востока , так и для Запада© Report/ Elchin Murad

    Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ "Инициатива создания нового Шелкового пути станет катализатором развития региона. Наша задача - создать такую среду, когда Шелковый путь будет рентабельным как для Востока , так и для Запада". 

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Парламента Черногории Иван Брайович, , выступая на проходящей в Баку международной конференции Группы поддержки Шелкового пути Парламентской ассамблеи ОБСЕ на тему "Роль парламентариев в развитии экономического сотрудничества и культурных связей вдоль Шелкового пути ".

    Он отметил, что для этого должны быть заинтересованы все, и необходимо не останавливаться на достигнутом, а добиваться более качественной работы. 

    По мнению председателя парламента Черногории, этому помогут дальнейшие всесторонние диалоги. 

    "Необходимо смотреть в будущее и создавать доверие для дальнейшего диалога", - подчеркнул Брайович. 

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