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Председатель парламента Болгарии прибыл в Азербайджан

Председатель парламента Болгарии прибыл в Азербайджан 4 марта делегация во главе с председателем Народного собрания Болгарии Росеном Димитровым Желязковым прибыла с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.
Внешняя политика
4 марта 2024 г. 02:00
Председатель парламента Болгарии прибыл в Азербайджан

4 марта делегация во главе с председателем Народного собрания Болгарии Росеном Димитровым Желязковым прибыла с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.

Как передает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, председателя Народного собрания Болгарии Росена Димитрова Желязкова и делегацию встретили заместитель председателя Милли Меджлиса Адиль Алиев, руководитель рабочей группы Милли Меджлиса по межпарламентским связям Азербайджан-Болгария, депутат Рауф Алиев и другие официальные лица.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBolqarıstan parlamentinin sədri Azərbaycana rəsmi səfərə gəlib

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