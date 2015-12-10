Председатель парламента Азербайджана посетит Туркменистан

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Делегация во главе с председателем парламента Азербайджана Октаем Асадовым 11 декабря посетит столицу Туркменистана Ашхабад для участия в международной конференции, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Милли Меджлиса.

На мероприятии по теме "Политика нейтралитета: мир, безопасность и международное сотрудничество в целях развития" примут участие делегации из России, Китая, Турции, Ирана, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Пакистана и других стран.

В ходе конференции состоятся обсуждения по различным аспектам международного сотрудничества в целях развития и процветания, ожидается выступление участников на эту тему.

В ходе визита О.Асадов проведет ряд официальных встреч с главами делегаций, принимающих участие на конференции.

Визит завершится 12 декабря.