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Председатель палаты депутатов парламента Чехии посетит Азербайджан

В 2019 году планируется проведение очередной сессии межправительственной комиссии Азербайджан-Чехия в Праге
© Report / Elchin Murad

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Председатель палаты депутатов Парламента Чехии Радек Вондрачек посетит Азербайджан в первом полугодии.

Как сообщает Report, об этом заявил на пресс-конференции посол Чехии в Азербайджане Милан Экерт.

По словам посла, в этом году также планируется проведение очередной сессии межправительственной комиссии Азербайджан-Чехия в Праге.

"Событием года также должен стать официальный визит президента Ильхама Алиева в Чехию предварительно запланированный на вторую половину 2019 года", - добавил дипломат посол.

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