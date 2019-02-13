Председатель палаты депутатов парламента Чехии посетит Азербайджан

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Председатель палаты депутатов Парламента Чехии Радек Вондрачек посетит Азербайджан в первом полугодии.
Как сообщает Report, об этом заявил на пресс-конференции посол Чехии в Азербайджане Милан Экерт.
По словам посла, в этом году также планируется проведение очередной сессии межправительственной комиссии Азербайджан-Чехия в Праге.
"Событием года также должен стать официальный визит президента Ильхама Алиева в Чехию предварительно запланированный на вторую половину 2019 года", - добавил дипломат посол.
Viktoriya Lebedeva - DementyevaАвтор новости