Глава общины: Возвращение в Западный Азербайджан раскроет факты о мародерстве Армении

Возвращение в Западный Азербайджан раскроет факты о 30-летнем мародерстве Армении.

Возвращение в Западный Азербайджан раскроет факты о 30-летнем мародерстве Армении.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Общины Западного Азербайджана Азиз Алекберли на конференции, посвященной разоблачению армянских фальсификаций и вымыслов о Западном Азербайджане.

По его словам, согласно международному праву, западные азербайджанцы имеют право вернуться на свои исторические земли.

"Ереван сегодня пытается помешать возвращению западных азербайджанцев, держит на повестке дня Карабах, чтобы воспрепятствовать этому. Возвращение западных азербайджанцев на свои исконные земли раскроет факты о 30-летнем мародерстве Армении, чего она и боится, так как сегодня, с развитием технологий, скрыть эти истины никак не удастся", - сказал он.