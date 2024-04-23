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Глава общины: Возвращение в Западный Азербайджан раскроет факты о мародерстве Армении

Глава общины: Возвращение в Западный Азербайджан раскроет факты о мародерстве Армении Возвращение в Западный Азербайджан раскроет факты о 30-летнем мародерстве Армении.
Внешняя политика
23 апреля 2024 г. 12:12
Глава общины: Возвращение в Западный Азербайджан раскроет факты о мародерстве Армении

Возвращение в Западный Азербайджан раскроет факты о 30-летнем мародерстве Армении.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Общины Западного Азербайджана Азиз Алекберли на конференции, посвященной разоблачению армянских фальсификаций и вымыслов о Западном Азербайджане.

По его словам, согласно международному праву, западные азербайджанцы имеют право вернуться на свои исторические земли.

"Ереван сегодня пытается помешать возвращению западных азербайджанцев, держит на повестке дня Карабах, чтобы воспрепятствовать этому. Возвращение западных азербайджанцев на свои исконные земли раскроет факты о 30-летнем мародерстве Армении, чего она и боится, так как сегодня, с развитием технологий, скрыть эти истины никак не удастся", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке İcma sədri: Qərbi Azərbaycana qayıdış Ermənistanın 30 illik talançılığını üzə çıxaracaq

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