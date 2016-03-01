Председатель Объединенного комитета начальников штабов Пакистана: Азербайджан живет в нашем сердце

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ 1 марта президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Объединенного комитета начальников штабов Исламской Республики Пакистан Рашадом Махмудом.

Как сообщает Report, председатель Комитета Рашад Махмуд передал главе нашего государства приветствия и наилучшие пожелания президента Исламской Республики Пакистан Мамнуна Хусейна и премьер-министра Мохаммада Наваза Шарифа. Подчеркнув, что наши политические, культурные и религиозные связи имеют древнюю историю, гость отметил, что в самое тяжелое время наши страны всегда были рядом друг с другом. "Господин президент, мы всегда желали развития этих связей, Азербайджан живет в нашем сердце, мы всегда доказывали это",- сказал Рашад Махмуд. Пакистанский гость выразил уверенность в том, что в рамках его визита в нашу страну состоятся эффективные взаимные контакты с азербайджанскими коллегами.

Президент Ильхам Алиев напомнил об успешном официальном визите президента Пакистана Мамнуна Хусейна в нашу страну, а также недавней встрече с премьер-министром Мохаммадом Навазом Шарифом в Давосе. Глава государства подчеркнул, что имеющие исторические корни двусторонние отношения между нашими странами в настоящее время очень успешно развиваются, отметил, что Азербайджан и Пакистан постоянно поддерживают друг друга в рамках международных организаций. Президент Ильхам Алиев сказал, что наша страна заинтересована в дальнейшем развитии двусторонних связей с Пакистаном в различных направлениях, в том числе в политической, экономической, культурной, военной и других сферах. Глава государства выразил уверенность в том, что в ходе визита в нашу страну делегации во главе с председателем Объединенного комитета начальников штабов Исламской Республики Пакистан Рашадом Махмудом будут обсуждены вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества и он будет успешным с точки зрения принятия дополнительных мер, направленных на расширение двусторонних связей.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за приветствия президента Пакистана Мамнуна Хусейна и премьер-министра Мохаммада Наваза Шарифа, попросил передать его приветствия главе Пакистанского государства и премьер-министру страны.