Председатель НКАГ: Грузинские пограничники не должны были позволять переход на территорию Азербайджана группы граждан

“Провокацию на азербайджано-грузинской границе организовали третьи силы, желающие нанести удар по отношениям между двумя странами".

Об этом местному бюро Report заявил председатель Национального конгресса азербайджанцев Грузии (НКАГ) Али Бабаев, комментируя недавний инцидент в пещерно-храмовом комплексе "Кешикчидаг".

По его словам, в Грузии имеются определенные политические силы и группы, которые не переносят тесных партнерских отношений с Азербайджаном: "Они выполняют определенные поручения армянской стороны".

А.Бабаев сказал, что особо активно в этом вопросе партия "Альянса патриотов Грузии": "Инцидент на границе освещал принадлежащий партии телеканал "Объектив". Эта партия годами ведет среди общественности Грузии антиазербайджанскую и антитурецкую кампанию".

Председатель НКАГ обвинил в организации провокации архимандрита Ониани: "Ониани организовал переход группы лиц с нарушением границы на сторону Азербайджана. Под большим вопросом и то, что грузинские пограничники позволили группе граждан перейти на территорию под контролем Азербайджана. Не следовало допускать это правонарушение".

А.Бабаев подчеркнул, что до сих пор между двумя дружескими странами, стратегическими партнерами Грузией и Азербайджаном не было никаких проблем.