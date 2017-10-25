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    Председатель Национальной ассамблеи Пакистана: Мы продолжим поддерживать Азербайджан

    Посол Азербайджана Али Ализаде встретился с председателем Национальной ассамблеи Исламской Республики Пакистан Сардаром Аязом Садигом

    Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в Пакистане Али Ализаде встретился с председателем Национальной ассамблеи Исламской Республики Пакистан Сардаром Аязом Садигом.

    Как сообщили Report в посольстве, Али Ализаде отметил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев придает особое значение связям с Пакистаном, подчеркнув, что важную роль в возникновении между двумя странами дружественных и братских отношений сыграли и парламенты.

    Он заявил, что поддержка Национальной ассамблеей Пакистана справедливой позиции Азербайджана в нагорно-карабахском вопросе высоко оценивается. А. Ализаде рассказал о реализованных и будущих проектах, отметил необходимость усилий парламентов и групп дружб двух стран в развитии межпарламентских связей, сообщил, что сотрудничество с национальной ассамблеей Пакистана будет продолжено.

    Председатель Национальной ассамблеи Пакистана С. А. Садиг отметил, что Азербайджан для Пакистана самая близкая и братская страна, отметив, что Пакистан также заинтересован в развитии связей с Азербайджаном. С. А. Садиг заявил, что Пакистан не признает Армению как государство, и выделил, что несмотря на усилия Армении, Пакистан продолжит поддерживать Азербайджан.

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