Председатель компании Leonardo поздравил президента Ильхама Алиева

Председатель компании Leonardo Итальянской Республики Стефано Понтекорво направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с победой на выборах.

Председатель компании Leonardo Итальянской Республики Стефано Понтекорво направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с победой на выборах.

Как передает Report, в письме говорится:

"Ваше превосходительство.

От имени компании Leonardo и от себя лично передаю Вам самые искренние поздравления по случаю Вашего переизбрания Президентом Азербайджанской Республики.

Уверен, что благодаря Вашему богатому опыту и профессиональным способностям дружественные отношения и сотрудничество между Италией и Азербайджаном будут развиваться и впредь.

Желаю Вашему превосходительству дальнейших успехов и благополучия в новый период президентства. Компания Leonardo очень гордится постоянными связями с Вашей страной, и будьте уверены, что она приложит все усилия для расширения сотрудничества.

С нетерпением жду личной встречи с Вами. Прошу принять высочайшее уважение и почтение к Вам".