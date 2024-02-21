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Председатель компании Leonardo поздравил президента Ильхама Алиева

Председатель компании Leonardo поздравил президента Ильхама Алиева Председатель компании Leonardo Итальянской Республики Стефано Понтекорво направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с победой на выборах.
Внешняя политика
21 февраля 2024 г. 16:55
Председатель компании Leonardo поздравил президента Ильхама Алиева

Председатель компании Leonardo Итальянской Республики Стефано Понтекорво направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с победой на выборах.

Как передает Report, в письме говорится:

"Ваше превосходительство.

От имени компании Leonardo и от себя лично передаю Вам самые искренние поздравления по случаю Вашего переизбрания Президентом Азербайджанской Республики.

Уверен, что благодаря Вашему богатому опыту и профессиональным способностям дружественные отношения и сотрудничество между Италией и Азербайджаном будут развиваться и впредь.

Желаю Вашему превосходительству дальнейших успехов и благополучия в новый период президентства. Компания Leonardo очень гордится постоянными связями с Вашей страной, и будьте уверены, что она приложит все усилия для расширения сотрудничества.

С нетерпением жду личной встречи с Вами. Прошу принять высочайшее уважение и почтение к Вам".

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Версия на английском языке Chairman of Italy's Leonardo S.p.A congratulates Ilham Aliyev
Версия на азербайджанском языке “Leonardo” şirkətinin sədri Prezident İlham Əliyevə təbrik məktubu göndərib

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