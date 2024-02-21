Председатель компании Leonardo поздравил президента Ильхама Алиева

Председатель компании Leonardo Итальянской Республики Стефано Понтекорво направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с победой на выборах.
Как передает Report, в письме говорится:
"Ваше превосходительство.
От имени компании Leonardo и от себя лично передаю Вам самые искренние поздравления по случаю Вашего переизбрания Президентом Азербайджанской Республики.
Уверен, что благодаря Вашему богатому опыту и профессиональным способностям дружественные отношения и сотрудничество между Италией и Азербайджаном будут развиваться и впредь.
Желаю Вашему превосходительству дальнейших успехов и благополучия в новый период президентства. Компания Leonardo очень гордится постоянными связями с Вашей страной, и будьте уверены, что она приложит все усилия для расширения сотрудничества.
С нетерпением жду личной встречи с Вами. Прошу принять высочайшее уважение и почтение к Вам".