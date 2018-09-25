Председатель комитета Милли Меджлиса участвует на заседании ПАСЕ в Тбилиси

Тбилиси. 25 сентября. REPORT.AZ/ В здании парламента Грузии в Тбилиси проходит заседание комитета культуры, науки, образования и медиа Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Как сообщает грузинское бюро Report, в заседании принимает участие председатель комитета по культуре Милли Меджлиса Азербайджана, член постоянной делегации Азербайджана в ПАСЕ Рафаэль Гусейнов.

Выступивший на мероприятии председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе выразил удовлетворение, тем что Тбилиси принимает у себя заседание комитета ПАСЕ.

Он особо отметил внимание, которое уделяется развитию сфер культуры и образования в Грузии и проведение последовательных реформ в этой области: "В Грузии демократическим ценностям придается большое значение. Мы пропагандируем эти ценности не только в Грузии, но и в регионе".

На заседании комитета ПАСЕ будут обсуждены такие темы как информационное общество, демократия и права человека, социальные медиа, медиаобразование, свобода СМИ, роль образования в цифровой среде и другие. Р.Гусейнов озвучит предложения по данным вопросам, поделится своим мнением по этим вопросам.