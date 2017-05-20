Председатель комитета Милли Меджлиса примет участие в заседании комитета ПАСЕ

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Председатель комитета Милли Меджлиса по культуре Рафаэль Гусейнов примет участие в заседании комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы по культуре, науке, образованию и медиа.

Как сообщили Report в пресс-службе парламента, с этой целью председатель комитета с 21 по 25 мая будет находиться с визитом в Париже.

На собрании будет проведен обмен мнениями по вопросам сохранения национальных обычаев и традиций, уничтожения и незаконного оборота культурного наследия, о значении международных спортивных мероприятий, сохранении родного языка малочисленных народов и по ряду иных актуальных вопросов.

Депутат выразит свое отношение к вопросам, которые будут обсуждаться на заседании.