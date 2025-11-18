Председатель Комиссии Африканского союза получил приглашение на WUF13

Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры
    18 ноября, 2025
    Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил приглашение председателю Комиссии Африканского союза Махмуду Али Юсуфу принять участие в 13-й сессии Всемирного форума по градостроительству (WUF13), а также в первом саммите лидеров, который состоится в его рамках.

    Как передает Report, приглашение от имени главы государства передал специальный представитель президента Азербайджана Эльчин Амирбеков.

    Во время встречи было подчеркнуто стремление к укреплению сотрудничества между Африканским союзом и Азербайджаном, в том числе в контексте разработки перспективного рамочного соглашения, направленного на расширение стратегических связей.

    Махмуд Али Юсуф высоко оценил достижения Азербайджана в области цифровых инноваций, трансформации государственных услуг, упрощения торговых процедур и развития связности - направлений, которые соответствуют ключевым приоритетам развития Африки и реформаторской повестке Африканского союза.

    Эльчин Амирбеков, в свою очередь, подтвердил растущий интерес Азербайджана к африканскому континенту с его значительным потенциалом развития и выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству с комиссией Африканского союза.

    В рамках визита спецпредставитель президента Азербайджана также провел встречу с президентом Эфиопии Тайе Ацке-Селассие. Как сообщили в канцелярии эфиопского лидера, стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества между Баку и Аддис-Абебой, особенно в сферах торговли, инвестиций и сельского хозяйства.

