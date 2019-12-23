Председатель Исполнительного комитета СНГ поздравил президента Азербайджана

Председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович.

Примите мои сердечные поздравления по случаю дня Вашего рождения.

Ваш плодотворный труд на благо Отечества, деловые и личные качества, умение эффективно решать сложные задачи снискали Вам заслуженное общественное признание и авторитет.

В родном Азербайджане и далеко за его пределами Вас знают как компетентного и ответственного лидера, умеющего определять приоритетные направления социально-экономической политики страны, отдающего все свои знания и опыт реализации широкомасштабных программ, направленных на процветание Азербайджанской Республики и повышение благосостояния ее населения.

Пользуясь столь приятным случаем, выражаю искреннюю признательность за Ваше неизменное внимание к интеграционным процессам на пространстве СНГ.

Желаю Вам, глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович, доброго здоровья, благополучия и успехов в Вашей многогранной государственной деятельности".