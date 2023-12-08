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Председатель Госкомитета проинформировал посла Германии о реализации программы "Великое возвращение"

Председатель Госкомитета проинформировал посла Германии о реализации программы "Великое возвращение" Председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев встретился с послом Германии в Азербайджане Ральфом Хорлеманом.
Внешняя политика
8 декабря 2023 г. 14:17
Председатель Госкомитета проинформировал посла Германии о реализации программы Великое возвращение

Председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев встретился с послом Германии в Азербайджане Ральфом Хорлеманном.

Как передает Report, об этом сообщили в Госкомитете.

Р.Рзаев проинформировал посла о работе, проводимой в рамках реализации "Первой Государственной программы по Великому возвращению", предварительных результатах возвращения бывших вынужденных переселенцев на родные земли, а также о направлениях деятельности Госкомитета.

Было отмечено, что в соответствии с поручениями президента Ильхама Алиева на регулярной основе проводятся работы в направлении восстановления, реконструкции и возрождения освобожденных территорий, эффективной организации безопасного, добровольного и достойного возвращения бывших вынужденных переселенцев, и принимаются необходимые меры для успешной реализации программы "Великое возвращение".

Также было подчеркнуто, что внимание и забота о беженцах и вынужденных переселенцах, улучшение условий их жизни является ведущим направлением деятельности первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.

В свою очередь посол Ральф Хорлеманн выразил благодарность за подробную информацию и отметил, что проблема беженцев и вынужденных переселенцев знакома Германии.

Посол отметил, что имеется значительный прогресс в возвращении бывших вынужденных переселенцев на освобожденные от оккупации территории.

Дипломат добавил, что Германия продолжит оказывать поддержку Азербайджану в сфере разминирования и возвращения бывших вынужденных переселенцев.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDövlət Komitəsinin sədri Almaniya səfirini Böyük Qayıdışla bağlı məlumatlandırıb

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