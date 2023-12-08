Председатель Госкомитета проинформировал посла Германии о реализации программы "Великое возвращение"

Председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев встретился с послом Германии в Азербайджане Ральфом Хорлеманом.

Председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев встретился с послом Германии в Азербайджане Ральфом Хорлеманном.

Как передает Report, об этом сообщили в Госкомитете.

Р.Рзаев проинформировал посла о работе, проводимой в рамках реализации "Первой Государственной программы по Великому возвращению", предварительных результатах возвращения бывших вынужденных переселенцев на родные земли, а также о направлениях деятельности Госкомитета.

Было отмечено, что в соответствии с поручениями президента Ильхама Алиева на регулярной основе проводятся работы в направлении восстановления, реконструкции и возрождения освобожденных территорий, эффективной организации безопасного, добровольного и достойного возвращения бывших вынужденных переселенцев, и принимаются необходимые меры для успешной реализации программы "Великое возвращение".

Также было подчеркнуто, что внимание и забота о беженцах и вынужденных переселенцах, улучшение условий их жизни является ведущим направлением деятельности первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.

В свою очередь посол Ральф Хорлеманн выразил благодарность за подробную информацию и отметил, что проблема беженцев и вынужденных переселенцев знакома Германии.

Посол отметил, что имеется значительный прогресс в возвращении бывших вынужденных переселенцев на освобожденные от оккупации территории.

Дипломат добавил, что Германия продолжит оказывать поддержку Азербайджану в сфере разминирования и возвращения бывших вынужденных переселенцев.