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Спикер Госдумы пригласил председателя Милли Меджлиса посетить Россию до конца года

Спикер Госдумы пригласил председателя Милли Меджлиса посетить Россию до конца года Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин пригласил председателя Милли Меджлиса Азербайджана Сахибу Гафарову посетить Россию до конца года.
Внешняя политика
26 сентября 2022 г. 16:47
Спикер Госдумы пригласил председателя Милли Меджлиса посетить Россию до конца года

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин пригласил председателя Милли Меджлиса Азербайджана Сахибу Гафарову посетить Россию до конца года.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт Госдумы, об этом говорилось в ходе встречи находящегося с официальным визитом в Азербайджане Вячеслава Володина с Сахибой Гафаровой.

Он также предложил подписать соглашение о взаимодействии между Государственной Думой и Милли Меджлисом в рамках этого визита.

В ходе встречи стороны обсудили развитие двусторонних отношений, вопросы торговли, образования. Так,был отмечен рост товарооборота РФ и Азербайджана, который с января по июнь 2022 года составил $1,67 млрд и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 9,9 %.

По мнению Вячеслава Володина, депутатам Государственной Думы и Милли Меджлиса необходимо активизировать взаимодействие для законодательного обеспечения решений глав государств, в частности Декларации о союзническом взаимодействии.

"Есть восемь дорожных карт как итог подписанной декларации. Они нуждаются в законодательном сопровождении. Будет правильным, если наши профильные комитеты начнут отрабатывать эти направления, чтобы мы внесли вклад в эту работу", — отметил Вячеслав Володин.

"Важно, чтобы в рамках парламентского измерения у нас была повестка, реализующая решения глав государств. Поэтому правильно было бы обсудить новые форматы взаимодействия", — считает председатель Госдумы. По словам Володина, таким форматом может стать парламентская конференция стран Каспия для обсуждения стратегических вопросов — безопасности, судоходства, экологии и охраны окружающей среды. Государственная Дума может подготовить соответствующее обращение к законодательным органам стран региона.

Помимо этого, стороны обсудили сотрудничество в гуманитарной сфере. Сахиба Гафарова отметила, что в Азербайджане с большим уважением относятся к русскому языку и культуре. По ее словам, в Республике проживает самая большая православная диаспора на Кавказе.

Для продолжения культурного диалога Вячеслав Володин предложил провести в Государственной Думе выставку, посвященную 100-летию общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

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Версия на азербайджанском языке Vyaçeslav Volodin Milli Məclisin sədrini Rusiyaya səfərə dəvət edib
Версия на английском языке Russia State Duma speaker invites Azerbaijani Parliament chairman to visit Russia before year-end

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