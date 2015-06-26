Председатель Госдумы РФ находится с визитом в Азербайджане

Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ Председатель Государственной думы Российской Федерации Сергей Нарышкин и его супруга Татьяна Нарышкина прибыли с визитом в Азербайджан для участия в церемонии закрытия первых Европейских игр.

Report сообщает, что в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, председателя Государственной думы Российской Федерации Сергея Нарышкина встречали председатель комитета Милли Меджлиса Азербайджанской Республики по региональным вопросам Ариф Рагимзаде, представители Операционного комитета Европейских игр "Баку-2015" и другие официальные лица.