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Председатель ANAMA встретился с новым главой представительства МККК в Азербайджане

Председатель ANAMA встретился с новым главой представительства МККК в Азербайджане Председатель правления Агентства по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов принял главу представительства Международного комитета Красного креста (МККК) в Азербайджане Ариан Бауэр в связи с завершением срока полномочий и Драгану Кожич в связи с назначени
Внешняя политика
24 июня 2022 г. 15:29
Председатель ANAMA встретился с новым главой представительства МККК в Азербайджане

Председатель правления Агентства по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов принял главу представительства Международного комитета Красного креста (МККК) в Азербайджане Ариан Бауэр в связи с завершением срока полномочий и Драгану Кожич в связи с назначением новым главой представительства.

Как сообщили Report в ANAMA, в ходе встречи обсуждались вопросы оказания психологической поддержки в рамках проекта по оказанию помощи пострадавшим от мин и осуществления совместной деятельности по повышению осведомленности об опасности взрывчатых веществ.

Выразив искреннюю благодарность за встречу, Ариан Бауэр проинформировала о поддержке, оказанной организацией гуманитарному разминированию в период ее руководства, и пожелала успехов дальнейшим шагам в этом направлении.

Драгана Кожич заявила, что будет развивать эффективное сотрудничество между двумя структурами и сделает все возможное для повышения осведомленности населения, проживающего вблизи освобожденных территорий, а также тех, кто вернется на родные земли в рамках Великого возвращения.

Председатель правления ANAMA Вугар Сулейманов поблагодарил Ариан Бауэр за поддержку, оказанную агентству в период ее руководства, и пожелал успехов в дальнейшей деятельности.

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Версия на азербайджанском языке ANAMA sədri BQXK-nin Azərbaycan nümayəndəliyinin yeni rəhbəri ilə görüşüb

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