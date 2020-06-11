Посол России: Предпринятые Азербайджаном меры по борьбе с COVID-19 дают свои плоды

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"Мы становимся свидетелями внутренних мер Азербайджана по борьбе с коронавирусом и как все эти усилия дают свои плоды".

Как сообщает Report, об этом заявил посол России в Азербайджане Михаил Бочарников на пресс-конференции по случаю Дня России.

Посол России отметил, что Азербайджан вносит свой вклад в борьбу с вирусом, напомнив, что в мае по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева как председателя Движения неприсоединения в формате Контактной группы Движения неприсоединения посредством видеоконференции состоялся саммит на тему "Мы вместе против COVID-19", в ходе которого глава государства выдвинул предложение о проведении по инициативе стран-участниц Движения неприсоединения специальной сессии ГА ООН на уровне глав государств и правительств, посвященной пандемии COVID-19.

"Мы высоко оцениваем данную инициативу Азербайджана в условиях борьбы с коронавирусом", - заявил М. Бочарников.