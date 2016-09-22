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    Предложено создание в ряде стран совместных азербайджано-турецких посольств

    Исмаил Алпер Джошгун: Турция никогда не предпримет шаг, который повредит интересам Азербайджана

    Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Предложено создание в ряде стран совместных азербайджано-турецких посольств.

    Как сообщает Report, об этом заявил посол Турции в Азербайджане Исмаил Алпер Джошгун, срок полномочий которого истек. 

    По его словам, Турция и Азербайджан тесно связаны друг с другом: "Турция никогда не предпримет шаг, который повредит интересам Азербайджана. При совершении какого-либо действия Турция учитывает интересы Азербайджана. Так как цели обеих стран одинаковые. Могут быть некоторые разногласия, однако в общих вопросах наши мысли совпадают". 

    И.А.Джошгун выступил с предложением о создании единых посольств Азербайджана и Турции в некоторых странах: "Так как наши цели и интересы одинаковые".

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