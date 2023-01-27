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Правящая партия Турции: Мы всегда рядом с Азербайджаном

Правящая партия Турции: Мы всегда рядом с Азербайджаном Мы решительно осуждаем предательское нападение на посольство Азербайджана в Иране.
Внешняя политика
27 января 2023 г. 12:28
Правящая партия Турции: Мы всегда рядом с Азербайджаном

Мы решительно осуждаем предательское нападение на посольство Азербайджана в Иране.

Как сообщает Report, об этом написал в твиттере заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития Турции (AK Parti) Нуман Куртулмуш.

Он выразил соболезнования азербайджанскому народу в связи с гибелью в вооруженном нападении начальника Службы охраны посольства: “Мы всегда были рядом с Азербайджаном, руководствуясь принципом "Одна нация, два государства”.

Утром 27 января произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране.

Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Два сотрудника охраны посольства также получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное.

В настоящее время азербайджанской стороной проводится срочное расследование.

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Версия на английском языке Turkiye's ruling party: 'We always stand by Azerbaijan'
Версия на азербайджанском языке Türkiyənin hakim partiyası: "Hər zaman Can Azərbaycanın yanındayıq”

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