Правящая партия Турции: Мы всегда рядом с Азербайджаном

Мы решительно осуждаем предательское нападение на посольство Азербайджана в Иране.

Мы решительно осуждаем предательское нападение на посольство Азербайджана в Иране.

Как сообщает Report, об этом написал в твиттере заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития Турции (AK Parti) Нуман Куртулмуш.

Он выразил соболезнования азербайджанскому народу в связи с гибелью в вооруженном нападении начальника Службы охраны посольства: “Мы всегда были рядом с Азербайджаном, руководствуясь принципом "Одна нация, два государства”.

Утром 27 января произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране.

Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Два сотрудника охраны посольства также получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное.

В настоящее время азербайджанской стороной проводится срочное расследование.