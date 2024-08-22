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Правозащитник: Жители Бонайре лишены возможности говорить на родном языке

Правозащитник: Жители Бонайре лишены возможности говорить на родном языке Жители острова Бонайре, который все еще остается колонией Нидерландов, лишены возможности говорить на родном языке.
Внешняя политика
22 августа 2024 г. 10:42
Правозащитник: Жители Бонайре лишены возможности говорить на родном языке

Жители острова Бонайре, который все еще остается колонией Нидерландов, лишены возможности говорить на родном языке.

Как сообщает Report, об этом заявил правозащитник Джеймс Финис в ходе конференции "Путь самоопределения острова Бонайре в Генеральной Ассамблее ООН через Баку".

По его словам, на сегодняшний день наблюдается резкое сокращение численности населения Бонайре.

"Сегодняшнее мероприятие посвящено нашей борьбе за независимость. Численность населения острова Бонайре постепенно сокращается. Как это происходит? Люди покидают остров, потому что сталкиваются с давлением. Иммиграционный процесс резко влияет на сокращение численности населения.

Другая проблема это то, что местные жители лишены возможности говорить на родном языке, а дети - учиться на нем. Для коренных народов очень важно общение на родном языке", - отметил он.

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Версия на английском языке Human rights activist: Bonairean people deprived of right to speak their native language
Версия на азербайджанском языке İnsan hüquqları fəalı: Boneyra xalqı ana dilində danışmaqdan məhrum edilib

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