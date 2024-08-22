Правозащитник: Жители Бонайре лишены возможности говорить на родном языке

Жители острова Бонайре, который все еще остается колонией Нидерландов, лишены возможности говорить на родном языке.

Жители острова Бонайре, который все еще остается колонией Нидерландов, лишены возможности говорить на родном языке.

Как сообщает Report, об этом заявил правозащитник Джеймс Финис в ходе конференции "Путь самоопределения острова Бонайре в Генеральной Ассамблее ООН через Баку".

По его словам, на сегодняшний день наблюдается резкое сокращение численности населения Бонайре.

"Сегодняшнее мероприятие посвящено нашей борьбе за независимость. Численность населения острова Бонайре постепенно сокращается. Как это происходит? Люди покидают остров, потому что сталкиваются с давлением. Иммиграционный процесс резко влияет на сокращение численности населения.

Другая проблема это то, что местные жители лишены возможности говорить на родном языке, а дети - учиться на нем. Для коренных народов очень важно общение на родном языке", - отметил он.