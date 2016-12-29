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    Правление ОДАУ осудило лицемерную политику Армении

    Решение принято после обсуждения факта голосования Арменией против резолюции ООН 15 ноября 2016 года по Крыму

    Киев. 29 декабря. REPORT.AZ/ На заседании правления Всеукраинской общественной организации "Объединенная диаспора азербайджанцев Украины" принято заявление, осуждающее лицемерную политику Армении, направленную  на дискредитацию отношений с постсоветскими странами и поддержку нарушения территориальной целостности Азербайджана, Украины, Грузии и других стран.

    Как сообщает украинское бюро Report, решение было принято после обсуждения факта голосования Арменией против резолюции ООН 15 ноября 2016 года по Крыму. Армянская сторона, давшая обещание поддержать Украину в вопросе Крыма, своим голосованием против резолюции нарушила договоренности президентов обеих стран.

    Как заявляют в ОДАУ, отказом поддержать резолюцию, армянская сторона продемонстрировала свою последовательную позицию быть на стороне оккупантов.

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