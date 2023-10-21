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Постпредство при ООН: Международное сообщество не смогло предотвратить преступления этнической чистки против Азербайджана

Постпредство при ООН: Международное сообщество не смогло предотвратить преступления этнической чистки против Азербайджана "30-летняя оккупация суверенных территорий Азербайджана соседней Арменией напоминает нам о важности делать больше на региональном и международном уровне".
Внешняя политика
21 октября 2023 г. 22:58
Постпредство при ООН: Международное сообщество не смогло предотвратить преступления этнической чистки против Азербайджана

"30-летняя оккупация суверенных территорий Азербайджана соседней Арменией напоминает нам о важности делать больше на региональном и международном уровне".

Как передает Report, об этом говорится в заявлении постоянного представителя Азербайджанской Республики при ООН Тофиг Мусаева на открытых дебатах Совета Безопасности ООН на тему "Мир через диалог: вклад региональных, субрегиональных и двусторонних механизмов в предотвращение и мирное разрешение споров".

Подчеркнув участникам заседания важность дальнейшей работы на региональном и международном уровнях в связи с 30-летней оккупацией азербайджанских территорий Арменией, дипломат подчеркнул, что это необходимо для противодействия неправильной интерпретации международного права:

"Международное сообщество не смогло предотвратить агрессию против Азербайджана и нашего народа, преступления этнической чистки и жестокости. Посреднические усилия, предпринятые в рамках ОБСЕ с целью содействия разрешению конфликта, не дали результатов".

По его словам, опыт Азербайджана, связанный с почти 30-летней оккупацией его суверенных территорий соседней Арменией, что считается грубым нарушением Устава ООН, международного права и соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, является иллюстрацией и напоминанием о необходимости сделать гораздо больше на региональном и международном уровнях для борьбы с неправильным толкованием международного права и для защиты суверенитета и территориальной целостности государств.

"В этот критический момент мы ожидаем, что мировое сообщество побудит Армению строго соблюдать свои международные обязательства, прекратить и воздерживаться от дезинформации и добросовестно участвовать в усилиях по построению мира и стабильности в регионе," - сказал он.

Заместитель постоянного представителя заявил, что попытки некоторых нерегиональных государств навязать опыт своего колониального прошлого и настоящего на Южном Кавказе и расширить свою ксенофобскую политику в регионе, в том числе путем вооружения Армении и поддержки ее пропаганды ненависти, не служат миру.

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