Постпредство Италии при ООН: Азербайджан является стратегическим партнером Европы

Азербайджан является ключевым стратегическим партнером Италии и Европы, а также крайне важным многосторонним актором.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации в соцсети Х постоянного представительства Италии при ООН.

Согласно информации, что итальянский постпред Джорджо Маррапади провел встречу с азербайджанским коллегой Тофигом Мусаевым.

В ходе встречи Дж. Маррапади заявил о готовности углублять сотрудничество с постпредством Азербайджана при ООН.