Постпредство Италии при ООН: Азербайджан является стратегическим партнером Европы
Внешняя политика
- 01 апреля, 2026
- 03:48
Азербайджан является ключевым стратегическим партнером Италии и Европы, а также крайне важным многосторонним актором.
Как сообщает Report, об этом говорится в публикации в соцсети Х постоянного представительства Италии при ООН.
Согласно информации, что итальянский постпред Джорджо Маррапади провел встречу с азербайджанским коллегой Тофигом Мусаевым.
В ходе встречи Дж. Маррапади заявил о готовности углублять сотрудничество с постпредством Азербайджана при ООН.
