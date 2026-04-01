Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Постпредство Италии при ООН: Азербайджан является стратегическим партнером Европы

    Внешняя политика
    • 01 апреля, 2026
    • 03:48
    Постпредство Италии при ООН: Азербайджан является стратегическим партнером Европы

    Азербайджан является ключевым стратегическим партнером Италии и Европы, а также крайне важным многосторонним актором.

    Как сообщает Report, об этом говорится в публикации в соцсети Х постоянного представительства Италии при ООН.

    Согласно информации, что итальянский постпред Джорджо Маррапади провел встречу с азербайджанским коллегой Тофигом Мусаевым.

    В ходе встречи Дж. Маррапади заявил о готовности углублять сотрудничество с постпредством Азербайджана при ООН.

    Постоянное представительство Азербайджана при ООН Тофиг Мусаев Джорджо Маррапади
    İtaliyanın BMT yanında Daimi Nümayəndəliyi: Azərbaycan Avropa üçün əsas strateji tərəfdaşdır

