    Заместитель постпреда Азербайджана при ООН: Мы считаем важным укрепление ECOSOC

    • 26 января, 2026
    • 21:00
    Азербайджан считает важным укрепление Экономического и Социального совета ООН (ECOSOC), ориентированного на результат и инклюзивное будущее.

    Как сообщает бюро американское бюро Report, об этом заявил заместитель постоянного представителя Азербайджана при ООН Эльвин Ашрафзаде в ходе выступления на мероприятии, посвященном 80-летию ECOSOC.

    По его словам, мир сталкивается с многочисленными вызовами: "На фоне растущего неравенства, ускорения последствий изменения климата, пробелов в финансировании экономического развития и стремительного развития технологий необходим сильный, надежный, скоординированный и инклюзивный совет. Это никогда не было так актуально, как сейчас. ECOSOC должен быть не только ориентированным на будущее, но и основываться на данных".

    Э. Ашрафзаде подчеркнул, что Азербайджан, как член организации, еще раз подтверждает свою приверженность принципам ECOSOC, ориентированным на будущее:

    "Принимая в этом году Всемирный форум городского развития (WUF13), страна заявляет о своей готовности вносить политически значимый вклад в обсуждения, основываясь на национальном опыте. Мы готовы к активному сотрудничеству для ускорения прогресса по Целям устойчивого развития, укрепления позиций развивающихся стран и перехода от глобальных решений к реальным действиям".

