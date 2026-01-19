Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Внешняя политика
    • 19 января, 2026
    • 23:03
    Постпред Азербайджана при ООН: Двойные стандарты в вопросе суверенитета стран недопустимы

    Избирательный подход и двойные стандарты неприемлемы в вопросах суверенитета и территориальной целостности государств.

    Как передает Report, об этом заявил постоянный представитель Азербайджана при ООН Тофиг Мусаев в ходе дискуссии высокого уровня "Уставу ООН 80 лет: Переосмысление предотвращения и урегулирование конфликтов" в штаб-квартире всемирной организации.

    Напомнив, что основной целью ООН является поддержание международного мира и безопасности, дипломат отметил, что за последние 80 лет наряду с определенными достижениями были и серьезные отступления.

    "Стороны, нарушающие международное право, часто используют механизмы урегулирования конфликтов для укрепления военных приобретений, продления безнаказанности и затягивания мира путем неверного толкования общепринятых норм и принципов. В этом отношении важно дальнейшее укрепление сотрудничества против дезинформации и неверных интерпретаций", - указал Т. Мусаев.

    Постпред заявил о недопустимости превращения мирного урегулирования споров в средство для замораживания результатов вооруженных конфликтов, в противном случае запрет на применение силы и право на самооборону потеряют свое значение.

    По словам азербайджанского дипломата, посредничество как необязательный механизм разрешения международных споров должно основываться на принципах добровольности и согласия сторон и не должно препятствовать международным организациям выполнять свои мандаты.

    Т. Мусаев особо подчеркнул важность более сильной международной солидарности со странами, пережившими конфликты, заявив, что поддержка восстановления разрушенных городов, реабилитации окружающей среды и безопасного и достойного возвращения вынужденных переселенцев в свои дома играет решающую роль для устойчивости мира.

    В заключение постпред добавил, что Азербайджан продолжит последовательные усилия по укреплению мира, безопасности и стабильности в регионе и за его пределами, полон решимости и дальше расширять международное и региональное партнерство и сотрудничество.

