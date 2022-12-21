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Постпред Азербайджана ответил на провокацию Армении в Совбезе ООН

Постпред Азербайджана ответил на провокацию Армении в Совбезе ООН Постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев в своем выступлении на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке выразил глубокое сожаление по поводу злоупотребления Арменией Совета Безопасности в связи с кампанией манипуляций, искажений и мо
Внешняя политика
21 декабря 2022 г. 03:22
Постпред Азербайджана ответил на провокацию Армении в Совбезе ООН

Постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев в своем выступлении на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке выразил глубокое сожаление по поводу злоупотребления Арменией Совета Безопасности в связи с кампанией манипуляций, искажений и мошенничества. Посол категорически отверг все обвинения, выдвинутые против Азербайджана со стороны постоянного представительства Армении при ООН, заявив, что они полностью ложны и беспочвенны.

Как передает местное бюро Report, об этом постпред заявил на заседании под председательством Индии в этом месяце в Совете Безопасности ООН.

Я.Алиев заявил, что Карабах, который Армения и некоторые члены Совета ошибочно называют «Нагорным Карабахом», является международно признанным суверенным регионом Азербайджана, находящимся под незаконной армянской оккупацией в течение почти 30 лет, и это последовательно повторялось в резолюциях Совета Безопасности № 822, 853, 874 и 884.

«Юридическое название этой территории Азербайджана в настоящее время «Карабахский экономический район» или сокращенно «Карабахский регион». Что касается ситуации вокруг Лачынской дороги, то Азербайджан категорически отвергает все претензии Армении, являющиеся абсолютно ложными и беспочвенными. Лачынская дорога полностью находится на территории Азербайджана, на территории его Лачынского района. Этот район был оккупирован ВС Армении в мае 1992 года. Население Лачына, насчитывающее более 77 тыс жителей, было вынуждено покинуть свои дома и имущество, а город и окрестные села были разграблены и сожжены армянской армией.

Два года назад, после 44-дневной войны, в соответствии с пунктом 6 Трехсторонней декларации от 10 ноября 2020 года, когда Лачынский район был возвращен Азербайджану, то Азербайджан обязался гарантировать безопасность людей, транспортных средств и грузов, перемещающихся по Лачынской дороге», - заявил посол.

Азербайджан и впредь будет защищать свой суверенитет и территориальную целостность, права и безопасность своих граждан всеми возможными средствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и международным правом. Утверждения о якобы гуманитарных последствиях ситуации также являются ложными. Нет препятствий для поставок товаров или основных медицинских услуг для местного населения в регионе. Это не что иное, как очередное проявление манипуляций Армении в явно злонамеренных политических целях.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın BMT-dəki daimi nümayəndəsi Ermənistanın təxribatına cavab verib

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