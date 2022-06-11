О нас

Постоянный представитель Азербайджана направил письмо генсеку ООН

Постоянный представитель Азербайджана направил письмо генсеку ООН В период оккупации Арменией азербайджанских земель историческое, культурное и религиозное наследие нашей страны было уничтожено, оскорблено, повреждено и уничтожено. Армянский вандализм в отношении исторических памятников Азербайджана проявляется на всех
Внешняя политика
11 июня 2022 г. 21:08
Постоянный представитель Азербайджана направил письмо генсеку ООН

В период оккупации Арменией азербайджанских земель историческое, культурное и религиозное наследие нашей страны было уничтожено, оскорблено, повреждено и уничтожено. Армянский вандализм в отношении исторических памятников Азербайджана проявляется на всех оккупированных территориях. На этих землях разграблены и уничтожены сотни исторических и религиозных памятников.

Как передает местное бюро Report, об этом говорится в письме постоянного представителя Азербайджана при ООН Яшара Алиева на имя генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Констатируется, что охрана памятников истории и культуры на территории нашей республики является международной ответственностью, так как культурное наследие азербайджанского народа является неотъемлемой частью человеческой культуры. Преступления армянских агрессоров на этих землях, преднамеренное уничтожение нашего религиозного, историко-культурного наследия, Гаагская конвенция (1954 г.), защита культурного наследия во время вооруженных конфликтов, Европейская конвенция об охране археологического наследия (1992 г.) и Конвенция ЮНЕСКО об охране культурного и природного наследия 1972 г.) противоречит принципам.

В письме приводятся факты, то что Армения, провокационно эксплуатируя культурное наследие исторических земель Азербайджана, умалчивает о многочисленных фактах, которые легко разоблачают десятилетия анти-азербайджанской ненависти.

Я.Алиев отмечает, что возобновление боевых действий, последовавшее за новым актом агрессии Армении в конце сентября 2020 года, привело к освобождению более 300 городов, поселков и сел Азербайджана от армянской оккупации. В освобожденных районах обнаружилось множество свидетельств ужасающих своими масштабами разрушений и грабежей, совершенных агрессорами. Помимо прочих гражданских объектов, на этих территориях были разграблены, подвергнуты вандализму и разрушены сотни исторических, культурных и религиозных памятников. Из 67 мечетей и исламских религиозных святынь 65 были разрушены или значительно повреждены и осквернены. Были уничтожены и подверглись вандализму более 900 кладбищ.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın nümayəndəsi BMT Baş katibinə ermənilərin cinayətlərini ifşa edən məktub göndərib

Другие новости из категории

Представители парламента и сената Парагвая посетили Карабах
ФотоПредставители парламента и сената Парагвая посетили Карабах
11 июня 2022 г. 18:12
Председатель парламента Словакии посетил Шушу
ФотоПредседатель парламента Словакии посетил Шушу
11 июня 2022 г. 16:37
Посол США посетил Бакинское городское кольцо
ФотоПосол США посетил Бакинское городское кольцо
11 июня 2022 г. 16:04
Глава ГА ООН: Азербайджан продемонстрировал твердую приверженность достижению Повестки дня до 2030 года
Глава ГА ООН: Азербайджан продемонстрировал твердую приверженность достижению Повестки дня до 2030 года
11 июня 2022 г. 13:29
Глава ГА ООН: Азербайджан играет важную роль как председатель Движения неприсоединения
Глава ГА ООН: Азербайджан играет важную роль как председатель Движения неприсоединения
11 июня 2022 г. 12:43
Помощник госсекретаря США совершит визит в Азербайджан
Помощник госсекретаря США совершит визит в Азербайджан
11 июня 2022 г. 08:19
Президенты Азербайджана и Туркменистана обменялись поздравительными письмами
Президенты Азербайджана и Туркменистана обменялись поздравительными письмами
10 июня 2022 г. 19:22
Председатель парламента Словакии прибыл с официальным визитом в Азербайджан
Председатель парламента Словакии прибыл с официальным визитом в Азербайджан
10 июня 2022 г. 19:12
Исмет Джахан: Азербайджан предпринимает важные шаги для развития межрелигиозного диалога
ФотоИсмет Джахан: Азербайджан предпринимает важные шаги для развития межрелигиозного диалога
10 июня 2022 г. 18:22
Обсуждены перспективы развития азербайджано-грузинских отношений
Обсуждены перспективы развития азербайджано-грузинских отношений
10 июня 2022 г. 14:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi