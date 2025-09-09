ЧМ-2026 Ильхам Алиев российско-украинская война Милли Меджлис СВМДА
    Поспред Азербайджана в НАТО обсудил с американским коллегой перспективы сотрудничества

    Внешняя политика
    • 09 сентября, 2025
    • 11:32
    Поспред Азербайджана в НАТО обсудил с американским коллегой перспективы сотрудничества

    Постоянный представитель Азербайджана в НАТО Джафар Гусейнзаде встретился с главой представительства США в альянсе Мэтью Уитакером. 

    Как передает Report, об этом говорится на странице представительства Азербайджана в социальной сети "Х".

    Стороны обсудили партнерство Азербайджан-НАТО, перспективы будущего сотрудничества, а также мирный процесс между Азербайджаном и Арменией.

    "Мы высоко ценим роль президента США Дональда Трампа в продвижении мира, стабильности в регионе и за его пределами", - отмечается в публикации.

    Лента новостей