Поспред Азербайджана в НАТО обсудил с американским коллегой перспективы сотрудничества
- 09 сентября, 2025
- 11:32
Постоянный представитель Азербайджана в НАТО Джафар Гусейнзаде встретился с главой представительства США в альянсе Мэтью Уитакером.
Как передает Report, об этом говорится на странице представительства Азербайджана в социальной сети "Х".
Стороны обсудили партнерство Азербайджан-НАТО, перспективы будущего сотрудничества, а также мирный процесс между Азербайджаном и Арменией.
"Мы высоко ценим роль президента США Дональда Трампа в продвижении мира, стабильности в регионе и за его пределами", - отмечается в публикации.
Dear, Ambassador @MattWhitaker46, thank you for the opportunity to meet at @USNATO!— Azerbaijan at NATO 🇦🇿 (@AzMissionNATO) September 9, 2025
I was truly delighted for our exchange on #Azerbaijan–#NATO #partnership within the framework of Partnership for Peace (PfP) program, as well as prospects for future partnership.
