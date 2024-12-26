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Посольство Британии приспустило флаг в связи с днем траура в Азербайджане

Посольство Британии приспустило флаг в связи с днем траура в Азербайджане Посольство Великобритании приспустило флаг в связи с днем траура в память о жертвах крушения пассажирского самолета AZAL недалеко от казахстанского города Актау.
Внешняя политика
26 декабря 2024 г. 13:52
Посольство Британии приспустило флаг в связи с днем траура в Азербайджане

Посольство Великобритании приспустило флаг в связи с днем траура в память о жертвах крушения пассажирского самолета AZAL недалеко от казахстанского города Актау.

Как передает Report, об говорится на странице посольства в социальной сети "Х".

"Сегодня в знак искреннего уважения ко дню траура в Азербайджане и в память о жертвах авиакатастрофы приспущен флаг посольства Великобритании в Баку", - говорится в сообщении.

Отметим, что 25 декабря самолет Embraer Е-190 авиакомпании AZAL, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение вблизи города Актау в Казахстане. В результате катастрофы погибли 38 человек, 29 получили ранения. Распоряжением президента Ильхама Алиева 26 декабря в Азербайджане объявлен траур в память о жертвах авиакрушения.

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