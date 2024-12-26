Посольство Британии приспустило флаг в связи с днем траура в Азербайджане
Посольство Британии приспустило флаг в связи с днем траура в АзербайджанеПосольство Великобритании приспустило флаг в связи с днем траура в память о жертвах крушения пассажирского самолета AZAL недалеко от казахстанского города Актау.
Отметим, что 25 декабря самолет Embraer Е-190 авиакомпании AZAL, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение вблизи города Актау в Казахстане. В результате катастрофы погибли 38 человек, 29 получили ранения. Распоряжением президента Ильхама Алиева 26 декабря в Азербайджане объявлен траур в память о жертвах авиакрушения.