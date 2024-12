Посольство Британии приспустило флаг в связи с днем траура в Азербайджане

Посольство Великобритании приспустило флаг в связи с днем траура в память о жертвах крушения пассажирского самолета AZAL недалеко от казахстанского города Актау.

Как передает Report, об говорится на странице посольства в социальной сети "Х".

"Сегодня в знак искреннего уважения ко дню траура в Азербайджане и в память о жертвах авиакатастрофы приспущен флаг посольства Великобритании в Баку", - говорится в сообщении.