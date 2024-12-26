Посольство Украины в Лондоне: В это тяжелое время наши мысли с азербайджанским народом

Посольство Украины в Лондоне: В это тяжелое время наши мысли с азербайджанским народом

Посол Украины в Великобритании посетил дипмиссию Азербайджана в Лондоне и выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Актау.

https://static.report.az/photo/7bd65ed2-d6de-353f-84f8-c82d4101f330.jpg https://static.report.az/photo/7bd65ed2-d6de-353f-84f8-c82d4101f330.jpg

Посол Украины в Великобритании посетил дипмиссию Азербайджана в Лондоне и выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Актау. Как сообщает Report, об этом заявила пресс-служба посольства Украины. "Посол Украины генерал Валерий Залужный выразил глубокие соболезнования народу Азербайджана в связи с трагедией рейса J2-8243, унесшей множество жизней", - говорится в сообщении. Отмечается, что Залужный оставил запись в книге соболезнований, выразив слова поддержки семьям погибших и пожелав стойкости и мужества всем, кто переживает это горе. "Украина разделяет вашу скорбь. В это тяжелое время наши мысли с азербайджанским народом.", - отметили в диппредставительстве Украины. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram