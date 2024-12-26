Посольство Украины в Лондоне: В это тяжелое время наши мысли с азербайджанским народом

Посол Украины в Великобритании посетил дипмиссию Азербайджана в Лондоне и выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Актау.
Как сообщает Report, об этом заявила пресс-служба посольства Украины.
"Посол Украины генерал Валерий Залужный выразил глубокие соболезнования народу Азербайджана в связи с трагедией рейса J2-8243, унесшей множество жизней", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Залужный оставил запись в книге соболезнований, выразив слова поддержки семьям погибших и пожелав стойкости и мужества всем, кто переживает это горе.
"Украина разделяет вашу скорбь. В это тяжелое время наши мысли с азербайджанским народом.", - отметили в диппредставительстве Украины.