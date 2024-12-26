О нас

Посольство Украины в Лондоне: В это тяжелое время наши мысли с азербайджанским народом

Посольство Украины в Лондоне: В это тяжелое время наши мысли с азербайджанским народом Посол Украины в Великобритании посетил дипмиссию Азербайджана в Лондоне и выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Актау.
Внешняя политика
26 декабря 2024 г. 21:32
Посольство Украины в Лондоне: В это тяжелое время наши мысли с азербайджанским народом

Посол Украины в Великобритании посетил дипмиссию Азербайджана в Лондоне и выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Актау.

Как сообщает Report, об этом заявила пресс-служба посольства Украины.

"Посол Украины генерал Валерий Залужный выразил глубокие соболезнования народу Азербайджана в связи с трагедией рейса J2-8243, унесшей множество жизней", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Залужный оставил запись в книге соболезнований, выразив слова поддержки семьям погибших и пожелав стойкости и мужества всем, кто переживает это горе.

"Украина разделяет вашу скорбь. В это тяжелое время наши мысли с азербайджанским народом.", - отметили в диппредставительстве Украины.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ukraynanın Londondakı səfirliyi: Bu çətin zamanda düşüncələrimiz Azərbaycan xalqı ilədir

Экслюзивные новости

МЧС Казахстана: 29 человек выжили в крушении самолета близ Актау, обнаружены тела четверых погибших
ФотоМЧС Казахстана: 29 человек выжили в крушении самолета близ Актау, обнаружены тела четверых погибших
25 декабря 2024 г. 13:31
В результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
ВидеоВ результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
25 декабря 2024 г. 11:42
Посол Азербайджана: Готовы содействовать контактам между бизнесом в Азербайджане и Казахстане
Посол Азербайджана: Готовы содействовать контактам между бизнесом в Азербайджане и Казахстане
23 декабря 2024 г. 10:40
Глава компании, заинтересованной в поддержке ФК Мингячевир, принял участие в заседании исполкома АФФА - ЭКСКЛЮЗИВ
Глава компании, заинтересованной в поддержке ФК "Мингячевир", принял участие в заседании исполкома АФФА - ЭКСКЛЮЗИВ
18 декабря 2024 г. 12:25
Директор Узатомпрома: Узбекистан строго следует взятым на себя обязательствам
Директор Узатомпрома: Узбекистан строго следует взятым на себя обязательствам
16 декабря 2024 г. 15:38
Министр: Участие Кыргызстана в COP29 открывает доступ к инвестициям для экологических проектов
Министр: Участие Кыргызстана в COP29 открывает доступ к инвестициям для экологических проектов
13 декабря 2024 г. 12:13
Названа ​​причина отсутствия судей на матче Лиги U-15 АФФА
Названа ​​причина отсутствия судей на матче Лиги U-15 АФФА
12 декабря 2024 г. 16:27
Ректор Киевского университета: Гейдар Алиев - образец личности в мировой политике
ФотоРектор Киевского университета: Гейдар Алиев - образец личности в мировой политике
12 декабря 2024 г. 14:11
Украинский депутат: Вскоре роль Азербайджана в укреплении глобальной стабильности станет очевидной
Украинский депутат: Вскоре роль Азербайджана в укреплении глобальной стабильности станет очевидной
12 декабря 2024 г. 13:10
Андрей Боич: Договоренности на СОР29 оставят важный след в борьбе с изменением климата
Андрей Боич: Договоренности на СОР29 оставят важный след в борьбе с изменением климата
11 декабря 2024 г. 10:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi