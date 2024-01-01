Посольство Турции о связях с Азербайджаном: Наша сила - в единстве

"В год 100-летия нашей республики и 500-летия основания нашей дипломатии мы осуществляли свою дипломатическую деятельность в братском Азербайджане в соответствии с принципами и целями Шушинской декларации.
Мы готовы к 2024 году в рамках перспективы "Век Турции". Наша сила - в единстве. Одна нация, два государства", - говорится в публикации.
Cumhuriyetimizin 100’üncü, Hariciyemizin temellerinin atılmasının 500’üncü yılında, kardeş Azerbaycan’daki diplomasi faaliyetlerimizi #ŞuşaBeyannamesi ilkeleri ve hedefleri doğrultusunda yerine getirdik.#TürkiyeYüzyılı perspektifi çerçevesinde 2024 yılına hazırız.… pic.twitter.com/oH36zFQ1uF