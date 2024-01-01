Посольство Турции о связях с Азербайджаном: Наша сила - в единстве

Посольство Турции в Азербайджане поделилось публикацией о дипломатической деятельности и двустороннем сотрудничестве в нашей стране.

Посольство Турции в Азербайджане поделилось публикацией о дипломатической деятельности и двустороннем сотрудничестве в нашей стране.

Как сообщает Report , пост размещен на странице дипмиссии в соцсети Х.

"В год 100-летия нашей республики и 500-летия основания нашей дипломатии мы осуществляли свою дипломатическую деятельность в братском Азербайджане в соответствии с принципами и целями Шушинской декларации.

Мы готовы к 2024 году в рамках перспективы "Век Турции". Наша сила - в единстве. Одна нация, два государства", - говорится в публикации.