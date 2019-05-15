Посольство США в Азербайджане предупреждает о мошенничестве с GreenCard Visa

Посольство США в Азербайджане предупредила участников программы "Диверсификационной визовой лотереи" (GreenCard Visa) о значительном росте ложных, фейковых электронных адресов и писем, направляемых участникам данной программы на 2020 год.

Об этом передает Report со ссылкой на сообщение диппредставительства.

Указывается, что авторы подобных мошеннических электронных адресов и писем позиционируются в качестве уполномоченных представителей правительства США для того, чтобы убедить заявителей Лотереи прислать им денег.

В посольстве не исключили, чтобы подобные "продавцы" виз могут связаться с заявителями лотереи с просьбой предоставить им личную информацию для участия в ней.

"Посольство США не работает и не поддерживает какие-либо местные организации под названием "GreenCard", - говорится в заявлении посольства.

В диппредставительстве подчеркнули, что в случае если заявители стали жертвами подобной мошеннической деятельности, либо имеют какую-либо информацию о мошенничестве в вопросе Лотереи, могут обратиться в посольство посредством странички в Facebook, либо направив письмо на электронный адрес Consularbaku@state.gov.

Кроме того, только посредством официального сайта Госдепартамента США - https://www.dvlottery.state.gov/ можно проверить заявление.