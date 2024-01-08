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Посольство США в Азербайджане разоблачило ложь армянских СМИ

Посольство США в Азербайджане разоблачило ложь армянских СМИ Посольство США в Азербайджане опровергло необоснованную и ложную информацию об отношениях между Баку и Вашингтоном, распространившуюся в армянской прессе.
Внешняя политика
8 января 2024 г. 19:46
Посольство США в Азербайджане разоблачило ложь армянских СМИ

Посольство США в Азербайджане опровергло необоснованную и ложную информацию об отношениях между Баку и Вашингтоном, распространившуюся в армянской прессе.

Как сообщает Report, дипмиссия опубликовала заявление в соцсетях.

"4 января на церемонии с участием помощника Госсекретаря США Джульетты Нойес назначенный посол Либби был приведен к присяге. На мероприятии также присутствовали его жена Данусия и сын Эндрю. Он с нетерпением ожидает возвращения в Баку и вручения президенту Ильхаму Алиеву своих верительных грамот в качестве 11-го посла США в Азербайджане", - говорится в заявлении посольства.

Ранее армянские СМИ утверждали, что посол Марк Либби уже месяц находится в Баку, но его не пригласили представить свои верительные грамоты президенту Ильхаму Алиеву.

В настоящее время дипломат находится в США.

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Версия на английском языке ФотоUS Embassy exposes Armenian mass media's false information about relations between Baku and Washington
Версия на азербайджанском языке ФотоABŞ-nin Azərbaycandakı səfirliyi Ermənistan KİV-dəki yalan məlumatları ifşa edib

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