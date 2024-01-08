Посольство США в Азербайджане разоблачило ложь армянских СМИ

Посольство США в Азербайджане опровергло необоснованную и ложную информацию об отношениях между Баку и Вашингтоном, распространившуюся в армянской прессе.

Посольство США в Азербайджане опровергло необоснованную и ложную информацию об отношениях между Баку и Вашингтоном, распространившуюся в армянской прессе.

Как сообщает Report, дипмиссия опубликовала заявление в соцсетях.

"4 января на церемонии с участием помощника Госсекретаря США Джульетты Нойес назначенный посол Либби был приведен к присяге. На мероприятии также присутствовали его жена Данусия и сын Эндрю. Он с нетерпением ожидает возвращения в Баку и вручения президенту Ильхаму Алиеву своих верительных грамот в качестве 11-го посла США в Азербайджане", - говорится в заявлении посольства.

Ранее армянские СМИ утверждали, что посол Марк Либби уже месяц находится в Баку, но его не пригласили представить свои верительные грамоты президенту Ильхаму Алиеву.

В настоящее время дипломат находится в США.