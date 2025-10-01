Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Посольство США в Азербайджане объявило о приостановке обновлений в соцсетях из-за шатдауна

    Внешняя политика
    • 01 октября, 2025
    • 08:36
    Посольство США в Азербайджане объявило о приостановке обновлений в соцсетях из-за шатдауна

    В связи с приостановкой финансирования на нашей странице в Facebook не будут регулярно размещаться обновления до полного восстановления деятельности. Исключение составляют только экстренные ситуации и важная информация, связанная с обеспечением безопасности.

    Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении посольства США в Азербайджане.

    "В настоящее время в США, а также в американских посольствах и консульствах за рубежом плановые услуги по выдаче паспортов и виз, по возможности, будут продолжены и в период приостановки финансирования.

    Обновления в наших социальных сетях будут возобновлены только после полного восстановления деятельности. Исключение составляют экстренные случаи и сообщения, связанные с безопасностью. Для получения самой актуальной информации о наших услугах и текущем статусе работы обращайтесь на сайт travel.state.gov", - говорится в сообщении.

