Посольство США в Азербайджане не ответило на запрос Report по существу

Публикация посольства США в Азербайджане на платформе "Х" о том, что агентство Report якобы распространяет недостоверную информацию, не соответствует действительности.

Публикация посольства США в Азербайджане на платформе "Х" о том, что агентство Report якобы распространяет недостоверную информацию, не соответствует действительности.

В публикации в соцсети "Х" отмечается, что Report не опубликовал ответ посольства на запрос о сохранении культурного наследия азербайджанцев, изгнанных из Армении в 1988-1990 годах.

Чтобы внести ясность в вопрос, хотим сообщить, что посольство США в Армении объявило грантовый проект по сохранению армянского наследия в Карабахском регионе Азербайджана. В связи с этим агентство Report направило запрос в посольство США в Азербайджане с вопросом о том, какие шаги предприняты и какие проекты реализованы посольством США в Азербайджане по сохранению наследия азербайджанцев, изгнанных из Армении в 1988-1990 годах.

В ответе же посольства содержалась информация о работах, которые США хотели бы видеть на освобожденных территориях Азербайджана. Тем самым, дипмиссия не предоставила ответа по сути вопроса, по которому Report направляло запрос.

Агентство Report на основе полученного ответа подготовило новость, не публикуя текст полностью, так как посольство отклонилось от сути запроса. В материале агентства ответ был представлен в обобщенной форме, поскольку вопрос касался Армении, а ответ - территории Азербайджана.