Посольство США в Азербайджане чтит память шехидов Отечественной войны

Посольство США в Азербайджане чтит память шехидов Азербайджана.

Посольство США в Азербайджане чтит память шехидов Второй карабахской войны.

Как передает Report, об этом посольство написало в Twitter.

"27 сентября мы вспоминаем тех, кто погиб в результате конфликта между Арменией и Азербайджаном, и выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям погибших и раненых. Соединенные Штаты по-прежнему привержены делу установления мира в регионе Южного Кавказа", - говорится в публикации.

Сегодня исполнилось два года с начала Отечественной войны. C 27 сентября 2020 года Азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева начала контрнаступательную операцию по всей линии фронта с целью предотвращения военных провокаций, боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности гражданского населения.

Этот день в Азербайджане отмечается как День памяти шехидов, павших в Отечественной войне.