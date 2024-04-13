Посольство США: Поддерживаем соблюдение и уважение прав азербайджанцев, покинувших Армению

Соединенные Штаты Америки поддерживают соблюдение прав всех в регионе Южного Кавказа, в том числе и азербайджанцев, покинувших Армению.
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"Соединенные Штаты поддерживают создание условий для справедливого и достойного мира в регионе, где уважаются права всех, независимо от их этнической принадлежности или страны происхождения", - заявили в дипмиссии.
Кроме того, посольство отметило, что единственный путь к устойчивому миру, который отвечает интересам всех, - это сесть за стол переговоров.
Отметим, что недавно посол США в Армении Кристина Квин заявила, что США поддерживают право на безопасное возвращение армян, уехавших из Карабахского региона Азербайджана.