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Посольство США: Поддерживаем соблюдение и уважение прав азербайджанцев, покинувших Армению

Посольство США: Поддерживаем соблюдение и уважение прав азербайджанцев, покинувших Армению Соединенные Штаты Америки поддерживают соблюдение прав всех в регионе Южного Кавказа, в том числе азербайджанцев, покинувших Армению.
Внешняя политика
13 апреля 2024 г. 20:37
Посольство США: Поддерживаем соблюдение и уважение прав азербайджанцев, покинувших Армению

Соединенные Штаты Америки поддерживают соблюдение прав всех в регионе Южного Кавказа, в том числе и азербайджанцев, покинувших Армению.

Об этом Report заявили в посольстве США в Баку, отвечая на вопрос о том, готова ли американская сторона оказать поддержку азербайджанцам, желающим вернуться в Армению, откуда они были изгнаны 30 лет назад.

"Соединенные Штаты поддерживают создание условий для справедливого и достойного мира в регионе, где уважаются права всех, независимо от их этнической принадлежности или страны происхождения", - заявили в дипмиссии.

Кроме того, посольство отметило, что единственный путь к устойчивому миру, который отвечает интересам всех, - это сесть за стол переговоров.

Отметим, что недавно посол США в Армении Кристина Квин заявила, что США поддерживают право на безопасное возвращение армян, уехавших из Карабахского региона Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ səfirliyi: Ermənistandan olan azərbaycanlıların hüquqlarının qorunmasını dəstəkləyirik

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