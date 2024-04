Посольство США: Опечалены новостью о подрыве на мине сотрудника ANAMA

Посольство США в Азербайджане опечалено новостью о подрыве на мине сотрудника Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) в Шушинском районе.

Как передает Report, об этом говорится в публикации дипмиссии в социальной сети "Х".

"Опечалены новостью о подрыве на мине сотрудника ANAMA. США твердо привержены поддержке Азербайджана в его усилиях по очищению страны от наземных мин. Выражаем соболезнования всем семьям и близким жертв мин", - говорится в публикации.

Напомним, сегодня сотрудник ANAMA Эльчин Гулиев (1981 г.р.) получил ранения в результате подрыва на противопехотной мине при исполнении служебных обязанностей на территории села Гайбалы Шушинского района.